https://ria.ru/20221220/rys-1840109673.html

В Туле прокуратура выяснит детали истории домашней рыси, погибшей в лесу

В Туле прокуратура выяснит детали истории домашней рыси, погибшей в лесу - РИА Новости, 20.12.2022

В Туле прокуратура выяснит детали истории домашней рыси, погибшей в лесу

Прокуратура выяснит детали истории престарелой рыси, найденной в подъезде многоэтажного дома в Туле, специалисты отвезли ее в лес, но позже оказалось, что рысь... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T20:04

2022-12-20T20:04

2022-12-20T20:04

происшествия

тула

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Прокуратура выяснит детали истории престарелой рыси, найденной в подъезде многоэтажного дома в Туле, специалисты отвезли ее в лес, но позже оказалось, что рысь домашняя, и в лесу она погибла, сообщили РИА Новости в прокуратуре Тульской области. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС, департамента охотничьего хозяйства минприроды региона и специалисты Тульской городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных. "В целях предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан было принято решение сделать животному инъекцию, которая помогла его обездвижить. Специалисты ветеринарной станции осмотрели рысь и не обнаружили у нее признаков одомашнивания (отсутствовали ошейник, клеймо, бирка). В ходе общения с жителями подъезда, никто из них не подтвердил, что рысь живет в одной из квартир", - говорится в сообщении. Власти подчеркивают, что данный вид рыси занесен в Красную книгу Тульской области как наиболее ценный охотничий ресурс, в связи с чем животное было отловлено и перемещено в естественную среду обитания. Отмечается также, что рысь обыкновенная входит в перечень животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. Фактов, препятствующих выпуску животного в естественную среду, выявлено не было, заявляют в минприроды. Вскоре после новостей об отлове рыси в тульских СМИ появилась информация, что рысь - домашняя и незаметно вышла из квартиры. Животному 19 лет, и оно никогда не жило на воле. Во вторник СМИ со ссылкой на хозяина рыси Романа сообщили, что животное найдено в лесу мертвым. В Тульской областной прокуратуре подтвердили РИА Новости, что хозяин рыси сообщил о ее гибели в лесу. "Тульская природоохранная прокуратура по поручению прокуратуры Тульской области проводит проверку произошедшего. Прокуратура даст оценку действиям контролирующих органов по отлову животного в подъезде многоквартирного дома и по дальнейшему принятию решения о его судьбе. Также будет дана оценка факту содержания животного у физического лица", - сообщили в областной прокуратуре.

https://ria.ru/20221220/sobaka-1840020549.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, тула, тульская область