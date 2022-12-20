https://ria.ru/20221220/reparatsii-1840042816.html

Польша попросила Совет Европы помочь получить от Германии репарации

Польша попросила Совет Европы помочь получить от Германии репарации - РИА Новости, 20.12.2022

Польша попросила Совет Европы помочь получить от Германии репарации

Польша обратилась к Совету Европы с просьбой помочь получить от Германии военные репарации, сообщил заместитель министра иностранных дел республики,... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:32

2022-12-20T16:32

2022-12-20T17:23

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ВАРШАВА, 20 дек — РИА Новости. Польша обратилась к Совету Европы с просьбой помочь получить от Германии военные репарации, сообщил заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик. Уточняется, что с этой же просьбой Варшава обратилась к ЮНЕСКО. "В связи с тем, что с немецкой стороны мы не видим желания вести диалог, обращаюсь к генеральному секретарю Совета Европы и комитету министров с просьбой создать формулу для сотрудничества между нашими странами", — сказал чиновник.По его словам, Германия не собирается сотрудничать с Польшей по вопросу репараций, несмотря на направление дипломатической ноты и многочисленные призывы со стороны последней. Мулярчик выразил надежду, что СЕ поможет Варшаве в этом вопросе.Польские власти заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В Берлине не раз подчеркивали, что не собираются ничего платить: там считают, что уже выплатили достаточно крупную компенсацию и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20221214/reparatsii-1838671709.html

https://ria.ru/20221206/polsha-1836716407.html

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в мире, цены на нефть, германия, берлин (город), юнеско, совет европы, польша