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Польша попросила Совет Европы помочь получить от Германии репарации
Польша попросила Совет Европы помочь получить от Германии репарации - РИА Новости, 20.12.2022
Польша попросила Совет Европы помочь получить от Германии репарации
Польша обратилась к Совету Европы с просьбой помочь получить от Германии военные репарации, сообщил заместитель министра иностранных дел республики,... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:32
2022-12-20T16:32
2022-12-20T17:23
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ВАРШАВА, 20 дек — РИА Новости. Польша обратилась к Совету Европы с просьбой помочь получить от Германии военные репарации, сообщил заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик. Уточняется, что с этой же просьбой Варшава обратилась к ЮНЕСКО. "В связи с тем, что с немецкой стороны мы не видим желания вести диалог, обращаюсь к генеральному секретарю Совета Европы и комитету министров с просьбой создать формулу для сотрудничества между нашими странами", — сказал чиновник.По его словам, Германия не собирается сотрудничать с Польшей по вопросу репараций, несмотря на направление дипломатической ноты и многочисленные призывы со стороны последней. Мулярчик выразил надежду, что СЕ поможет Варшаве в этом вопросе.Польские власти заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В Берлине не раз подчеркивали, что не собираются ничего платить: там считают, что уже выплатили достаточно крупную компенсацию и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20221214/reparatsii-1838671709.html
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в мире, цены на нефть, германия, берлин (город), юнеско, совет европы, польша
В мире, Цены на нефть, Германия, Берлин (город), ЮНЕСКО, Совет Европы, Польша
16:32 20.12.2022 (обновлено: 17:23 20.12.2022)
Польша попросила Совет Европы помочь получить от Германии репарации
Замглавы МИД Польши Мулярчик попросил Совет Европы помочь получить репарации от Германии
ВАРШАВА, 20 дек — РИА Новости. Польша обратилась к Совету Европы с просьбой помочь получить от Германии военные репарации, сообщил заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.
Уточняется, что с этой же просьбой Варшава обратилась к ЮНЕСКО
.
"В связи с тем, что с немецкой стороны мы не видим желания вести диалог, обращаюсь к генеральному секретарю Совета Европы и комитету министров с просьбой создать формулу для сотрудничества между нашими странами", — сказал чиновник.
По его словам, Германия не собирается сотрудничать с Польшей по вопросу репараций, несмотря на направление дипломатической ноты и многочисленные призывы со стороны последней. Мулярчик выразил надежду, что СЕ поможет Варшаве в этом вопросе.
"Мы обращаемся, чтобы было начато сотрудничество, чтобы была создана платформа для диалога между Германией и Польшей", — подытожил он.
Польские власти заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В Берлине не раз подчеркивали, что не собираются ничего платить: там считают, что уже выплатили достаточно крупную компенсацию и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.