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В Донецке после обстрела из "Градов" видны нетипичные разрушения - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/razrusheniya-1839882008.html
В Донецке после обстрела из "Градов" видны нетипичные разрушения
В Донецке после обстрела из "Градов" видны нетипичные разрушения - РИА Новости, 20.12.2022
В Донецке после обстрела из "Градов" видны нетипичные разрушения
Нетипичные для РСЗО "Град" разрушения видны после обстрела Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T02:42
2022-12-20T02:42
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
владимир путин
донецк
калининский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Нетипичные для РСЗО "Град" разрушения видны после обстрела Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По его словам, помимо повреждений Калининской больницы рядом с ней в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, могут быть повреждены подземные коммуникации.Кроме того, вблизи разрушены частные гаражи, а характер повреждений — нетипичный для обстрелов обычными снарядами из реактивных систем "Град".Вечерний обстрел ДонецкаВ понедельник вечером украинские войска, сообщал корреспондент РИА Новости, обстреляли, предположительно, из РСЗО "Град" район Калининской больницы в Донецке,Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), позднее сообщило, что украинские войска выпустили по Калининскому району города 15 ракет из РСЗО.Кроме того, ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Ленинскому району Донецка.Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, по предварительным данным, попадания снарядов после обстрела города со ВСУ были зафиксированы в корпус Калининской больницы и детсад. Один снаряд, по данным представительства ДНР в СЦКК, упал на территории здания Международного комитета Красного Креста.Кроме того, были повреждены дома и автомобили в Калининском районе.Украинские войска также выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметра, а также пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Еще три снаряда упало в Куйбышевском районе столицы ДНР.Удары со стороны ВСУВСУ постоянно наносят удары по Донецку. В частности, в воскресенье украинские войска обстреляли город из РСЗО "Град", повредив при этом детские учреждения, территорию гостиницы и стадион "Донбасс Арена".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221220/donetsk-1839878340.html
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донецк
калининский район
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алексей кулемзин (донецк), владимир путин, донецк, калининский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Владимир Путин, Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
02:42 20.12.2022
 
В Донецке после обстрела из "Градов" видны нетипичные разрушения

После обстрела Донецка со стороны ВСУ из РСЗО "Град" наблюдаются нетипичные разрушения

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО "Град"
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Нетипичные для РСЗО "Град" разрушения видны после обстрела Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По его словам, помимо повреждений Калининской больницы рядом с ней в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, могут быть повреждены подземные коммуникации.
Последствия обстрела больницы в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
01:12Специальная военная операция на Украине
Очевидцы рассказали о повторном артиллерийском ударе по больнице в Донецке
Кроме того, вблизи разрушены частные гаражи, а характер повреждений — нетипичный для обстрелов обычными снарядами из реактивных систем "Град".

Вечерний обстрел Донецка

В понедельник вечером украинские войска, сообщал корреспондент РИА Новости, обстреляли, предположительно, из РСЗО "Град" район Калининской больницы в Донецке,
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), позднее сообщило, что украинские войска выпустили по Калининскому району города 15 ракет из РСЗО.
Кроме того, ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Ленинскому району Донецка.
Сотрудники МЧС стоят возле воронки, образовавшейся в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
00:51Специальная военная операция на Украине
Бойцы ЗВО и корреспондент РИА Новости попали под обстрел в Донбассе
Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, по предварительным данным, попадания снарядов после обстрела города со ВСУ были зафиксированы в корпус Калининской больницы и детсад. Один снаряд, по данным представительства ДНР в СЦКК, упал на территории здания Международного комитета Красного Креста.

Кроме того, были повреждены дома и автомобили в Калининском районе.
Украинские войска также выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметра, а также пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Еще три снаряда упало в Куйбышевском районе столицы ДНР.

Удары со стороны ВСУ

ВСУ постоянно наносят удары по Донецку. В частности, в воскресенье украинские войска обстреляли город из РСЗО "Град", повредив при этом детские учреждения, территорию гостиницы и стадион "Донбасс Арена".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Последствия обстрела больницы в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 20:04Специальная военная операция на Украине
МИД: Киев использовал шведские гаубицы при обстреле больницы в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)Владимир ПутинДонецкКалининский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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