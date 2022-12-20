В Донецке после обстрела из "Градов" видны нетипичные разрушения
После обстрела Донецка со стороны ВСУ из РСЗО "Град" наблюдаются нетипичные разрушения
© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО "Град"
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Нетипичные для РСЗО "Град" разрушения видны после обстрела Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По его словам, помимо повреждений Калининской больницы рядом с ней в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, могут быть повреждены подземные коммуникации.
Кроме того, вблизи разрушены частные гаражи, а характер повреждений — нетипичный для обстрелов обычными снарядами из реактивных систем "Град".
Вечерний обстрел Донецка
В понедельник вечером украинские войска, сообщал корреспондент РИА Новости, обстреляли, предположительно, из РСЗО "Град" район Калининской больницы в Донецке,
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), позднее сообщило, что украинские войска выпустили по Калининскому району города 15 ракет из РСЗО.
Кроме того, ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Ленинскому району Донецка.
Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, по предварительным данным, попадания снарядов после обстрела города со ВСУ были зафиксированы в корпус Калининской больницы и детсад. Один снаряд, по данным представительства ДНР в СЦКК, упал на территории здания Международного комитета Красного Креста.
Кроме того, были повреждены дома и автомобили в Калининском районе.
Кроме того, были повреждены дома и автомобили в Калининском районе.
Украинские войска также выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметра, а также пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Еще три снаряда упало в Куйбышевском районе столицы ДНР.
Удары со стороны ВСУ
ВСУ постоянно наносят удары по Донецку. В частности, в воскресенье украинские войска обстреляли город из РСЗО "Град", повредив при этом детские учреждения, территорию гостиницы и стадион "Донбасс Арена".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.