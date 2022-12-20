https://ria.ru/20221220/razrusheniya-1839882008.html

В Донецке после обстрела из "Градов" видны нетипичные разрушения

В Донецке после обстрела из "Градов" видны нетипичные разрушения - РИА Новости, 20.12.2022

В Донецке после обстрела из "Градов" видны нетипичные разрушения

Нетипичные для РСЗО "Град" разрушения видны после обстрела Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T02:42

2022-12-20T02:42

2022-12-20T02:42

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

владимир путин

донецк

калининский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Нетипичные для РСЗО "Град" разрушения видны после обстрела Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По его словам, помимо повреждений Калининской больницы рядом с ней в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, могут быть повреждены подземные коммуникации.Кроме того, вблизи разрушены частные гаражи, а характер повреждений — нетипичный для обстрелов обычными снарядами из реактивных систем "Град".Вечерний обстрел ДонецкаВ понедельник вечером украинские войска, сообщал корреспондент РИА Новости, обстреляли, предположительно, из РСЗО "Град" район Калининской больницы в Донецке,Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), позднее сообщило, что украинские войска выпустили по Калининскому району города 15 ракет из РСЗО.Кроме того, ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Ленинскому району Донецка.Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, по предварительным данным, попадания снарядов после обстрела города со ВСУ были зафиксированы в корпус Калининской больницы и детсад. Один снаряд, по данным представительства ДНР в СЦКК, упал на территории здания Международного комитета Красного Креста.Кроме того, были повреждены дома и автомобили в Калининском районе.Украинские войска также выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметра, а также пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Еще три снаряда упало в Куйбышевском районе столицы ДНР.Удары со стороны ВСУВСУ постоянно наносят удары по Донецку. В частности, в воскресенье украинские войска обстреляли город из РСЗО "Град", повредив при этом детские учреждения, территорию гостиницы и стадион "Донбасс Арена".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221220/donetsk-1839878340.html

https://ria.ru/20221220/donetsk-1839876849.html

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донецк

калининский район

донецкая народная республика

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Алексей Калабанов

алексей кулемзин (донецк), владимир путин, донецк, калининский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк