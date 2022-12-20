https://ria.ru/20221220/rassledovanie-1840013986.html
Европол подключился к расследованию коррупционного скандала в ЕП
Европол подключился к расследованию коррупционного скандала в ЕП - РИА Новости, 20.12.2022
Европол подключился к расследованию коррупционного скандала в ЕП
Полицейское агентство Евросоюза Европол подключилось к расследованию коррупционного скандала в Европарламенте, которое ведет бельгийская прокуратура, сообщило... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:18
2022-12-20T15:18
2022-12-20T15:18
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Полицейское агентство Евросоюза Европол подключилось к расследованию коррупционного скандала в Европарламенте, которое ведет бельгийская прокуратура, сообщило во вторник бельгийское издание LeSoir. "Европол оказывает поддержку бельгийскому следствию", - сообщило издание со ссылкой на представителя агентства. В расследовании, по которому проходят фигуранты из разных стран ЕС, также принимает участие агентство Евроюст, занимающееся судебным сотрудничеством по уголовным делам. Собственное расследование проводит генпрокуратура Греции. В начале декабря полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск. Речь идёт о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. На прошлой неделе стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте.
https://ria.ru/20221214/evrosoyuz-1838576839.html
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в мире, катар, греция, бельгия, европарламент, европол, евросоюз
В мире, Катар, Греция, Бельгия, Европарламент, Европол, Евросоюз
Европол подключился к расследованию коррупционного скандала в ЕП
Полицейское агентство ЕС Европол подключилось к расследованию коррупционного скандала в ЕП