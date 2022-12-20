https://ria.ru/20221220/rassledovanie-1839959123.html

В Тверской области в доме нашли тела трех мужчин

В Тверской области в доме нашли тела трех мужчин - РИА Новости, 20.12.2022

В Тверской области в доме нашли тела трех мужчин

Уголовное дело возбуждено после обнаружения в одном из домов в Тверской области тел трех мужчин без видимых телесных повреждений, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:44

2022-12-20T12:44

2022-12-20T12:44

происшествия

россия

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РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обнаружения в одном из домов в Тверской области тел трех мужчин без видимых телесных повреждений, сообщает СУСК по региону. "Первым отделом по расследованию особо важных дел... следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по факту обнаружения в одном из домов деревни Никулино Оленинского района тел трех мужчин, без видимых телесных повреждений, расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстановка в доме не нарушена, следы борьбы или волочения отсутствуют. В жилище обнаружена спиртосодержащая жидкость, не имеющая заводской маркировки. Следствием допрашиваются очевидцы происшествия, а также проводится ряд экспертиз для установления точных причин смерти, уточняет СУСК.

https://ria.ru/20221220/rebenok-1839948891.html

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происшествия, россия