https://ria.ru/20221220/putin-1840074237.html

Путин поздравил президента Бразилии с победой на выборах

Путин поздравил президента Бразилии с победой на выборах - РИА Новости, 20.12.2022

Путин поздравил президента Бразилии с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, поздравил его с победой на выборах, сообщает... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:54

2022-12-20T17:54

2022-12-20T18:04

политика

бразилия

жаир болсонару

владимир путин

луис инасиу лула да силва

россия

брикс

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, поздравил его с победой на выборах, сообщает пресс-служба Кремля.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Срок Лулы да Силвы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января."В ходе телефонного разговора с избранным президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил его с победой на выборах и в преддверии запланированного на 1 января 2023 года официального вступления в должность пожелал успехов в государственной деятельности", - говорится в сообщении.Также президент России Владимир Путин и избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразили уверенность, что стратегическое партнерство будет успешно развиваться, в том числе в рамках БРИКС."С обеих сторон выражена уверенность в том, что российско-бразильское стратегическое партнерство будет и далее успешно развиваться по всем направлениям, как и сотрудничество на международной арене, в том числе в рамках БРИКС. Условлено о поддержании личных контактов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221209/posol-1837368303.html

https://ria.ru/20221103/braziliya-1828847149.html

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политика, бразилия, жаир болсонару, владимир путин, луис инасиу лула да силва, россия, брикс