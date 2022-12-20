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Путин поздравил президента Бразилии с победой на выборах - РИА Новости, 20.12.2022
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Путин поздравил президента Бразилии с победой на выборах
Путин поздравил президента Бразилии с победой на выборах - РИА Новости, 20.12.2022
Путин поздравил президента Бразилии с победой на выборах
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, поздравил его с победой на выборах, сообщает... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:54
2022-12-20T18:04
политика
бразилия
жаир болсонару
владимир путин
луис инасиу лула да силва
россия
брикс
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, поздравил его с победой на выборах, сообщает пресс-служба Кремля.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Срок Лулы да Силвы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января."В ходе телефонного разговора с избранным президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил его с победой на выборах и в преддверии запланированного на 1 января 2023 года официального вступления в должность пожелал успехов в государственной деятельности", - говорится в сообщении.Также президент России Владимир Путин и избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразили уверенность, что стратегическое партнерство будет успешно развиваться, в том числе в рамках БРИКС."С обеих сторон выражена уверенность в том, что российско-бразильское стратегическое партнерство будет и далее успешно развиваться по всем направлениям, как и сотрудничество на международной арене, в том числе в рамках БРИКС. Условлено о поддержании личных контактов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221209/posol-1837368303.html
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политика, бразилия, жаир болсонару, владимир путин, луис инасиу лула да силва, россия, брикс
Политика, Бразилия, Жаир Болсонару, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, Россия, БРИКС
17:54 20.12.2022 (обновлено: 18:04 20.12.2022)
 
Путин поздравил президента Бразилии с победой на выборах

Путин и президент Бразилии да Силва обсудили развитие стратегического партнерства

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, поздравил его с победой на выборах, сообщает пресс-служба Кремля.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Срок Лулы да Силвы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.
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"В ходе телефонного разговора с избранным президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил его с победой на выборах и в преддверии запланированного на 1 января 2023 года официального вступления в должность пожелал успехов в государственной деятельности", - говорится в сообщении.
Также президент России Владимир Путин и избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразили уверенность, что стратегическое партнерство будет успешно развиваться, в том числе в рамках БРИКС.
"С обеих сторон выражена уверенность в том, что российско-бразильское стратегическое партнерство будет и далее успешно развиваться по всем направлениям, как и сотрудничество на международной арене, в том числе в рамках БРИКС. Условлено о поддержании личных контактов", - говорится в сообщении.
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ПолитикаБразилияЖаир БолсонаруВладимир ПутинЛуис Инасиу Лула да СилваРоссияБРИКС
 
 
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