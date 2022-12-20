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В ЛДПР предложили создать программу подготовки психологов для военных - РИА Новости, 20.12.2022
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В ЛДПР предложили создать программу подготовки психологов для военных
В ЛДПР предложили создать программу подготовки психологов для военных - РИА Новости, 20.12.2022
В ЛДПР предложили создать программу подготовки психологов для военных
Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением разработать программу подготовки... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:36
2022-12-20T15:36
общество
ярослав нилов
михаил мурашко
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением разработать программу подготовки психологов для военнослужащих, ветеранов боевых действий, копия соответствующего обращения размещена в Telegram-канале парламентария. Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности для ветеранов и инвалидов боевых действий на получение бесплатной медико-психологической помощи и прохождение реабилитации после окончания служебного контракта. "Прошу Вас дать поручение рассмотреть возможность разработки и реализации федеральной программы подготовки, дополнительной подготовки либо переподготовки медицинских кадров соответствующего профиля для своевременного решения задачи обеспечения указанных категорий граждан квалифицированной психолого-реабилитационной помощью", - сообщается в документе. По словам Нилова, проблема нехватки кадров может возникнуть. "Рано или поздно эта проблема возникнет в масштабе, явно превышающем нынешние кадровые ресурсы квалифицированных психологов, тем более - профильных специалистов по работе с прошедшими горячие точки гражданами", - написал он в своем Telegram-канале.
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общество, ярослав нилов, михаил мурашко, лдпр, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Михаил Мурашко, ЛДПР, Госдума РФ
15:36 20.12.2022
 
В ЛДПР предложили создать программу подготовки психологов для военных

В ЛДПР предложили Минздраву создать программу подготовки психологов для работы с военными

© Fotolia / Photographee.euПсихотерапевт
Психотерапевт - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Fotolia / Photographee.eu
Психотерапевт. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением разработать программу подготовки психологов для военнослужащих, ветеранов боевых действий, копия соответствующего обращения размещена в Telegram-канале парламентария.
Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности для ветеранов и инвалидов боевых действий на получение бесплатной медико-психологической помощи и прохождение реабилитации после окончания служебного контракта.
"Прошу Вас дать поручение рассмотреть возможность разработки и реализации федеральной программы подготовки, дополнительной подготовки либо переподготовки медицинских кадров соответствующего профиля для своевременного решения задачи обеспечения указанных категорий граждан квалифицированной психолого-реабилитационной помощью", - сообщается в документе.
По словам Нилова, проблема нехватки кадров может возникнуть.
"Рано или поздно эта проблема возникнет в масштабе, явно превышающем нынешние кадровые ресурсы квалифицированных психологов, тем более - профильных специалистов по работе с прошедшими горячие точки гражданами", - написал он в своем Telegram-канале.
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ОбществоЯрослав НиловМихаил МурашкоЛДПРГосдума РФ
 
 
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