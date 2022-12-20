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Проект создания пространства “Территория подростков” реализовали в Рязани

Проект создания пространства “Территория подростков” реализовали в Рязани - РИА Новости, 20.12.2022

Проект создания пространства “Территория подростков” реализовали в Рязани

Пространство “Территория подростков” открылось в Рязани, проект направлен на профориентацию и социализацию детей, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T20:16

2022-12-20T20:16

2022-12-20T20:16

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РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Пространство “Территория подростков” открылось в Рязани, проект направлен на профориентацию и социализацию детей, сообщила пресс-служба правительства региона. “Сегодня в Рязани губернатор Павел Малков и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках пилотного проекта “Подростки России”, поддержанного главой государства, дали старт работе подростковых пространств в 13 регионах страны, в том числе Рязанской области”, - говорится в сообщении. Отмечается, что в Рязани проект реализован на базе некоммерческой организации “Ресурсный центр социального сиротства”. Главное направление работы – профориентация и социализация детей. Почетным гостем мероприятия стал первый секретарь, глава отдела по политическим вопросам Посольства ОАЭ в РФ Мохамед Альмансури. “Важно, что у истоков создания таких пространств стоят сами ребята. Пространство и дизайн – все под подростковые запросы. Здесь будет профориентация, интересные мастер-классы и лекции. Самое главное, чтобы это пространство стало местом, где детям комфортно”, - цитирует Львову-Белову пресс-служба правительства Рязанской области. Малков поблагодарил Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка за внимание к Рязанской области и поддержку в реализации федерального проекта социализации подростков. “Территория подростков” – это то место, где каждый сможет найти себе занятие по интересам. Здесь всегда встретят, помогут, не оставят без поддержки. Для подростков это важно – чувствовать внимание, защиту и поддержку. И работа центра отвечает именно этим задачам. У нас в планах – создавать подобные площадки и в районах области”, - подчеркнул губернатор. По данным пресс-службы правительства области, после открытия пространства состоялась рабочая встреча главы региона и Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, на которой осуждались направления дальнейшего взаимодействия, а также новые инициативы, предложенные для совместной реализации на территории Рязанской области.

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павел малков, мария львова-белова, рязань, россия, рязанская область