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Проект создания пространства “Территория подростков” реализовали в Рязани - РИА Новости, 20.12.2022
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Рязанская область
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Проект создания пространства “Территория подростков” реализовали в Рязани
Проект создания пространства “Территория подростков” реализовали в Рязани - РИА Новости, 20.12.2022
Проект создания пространства “Территория подростков” реализовали в Рязани
Пространство “Территория подростков” открылось в Рязани, проект направлен на профориентацию и социализацию детей, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T20:16
2022-12-20T20:16
рязанская область
павел малков
мария львова-белова
рязань
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РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Пространство “Территория подростков” открылось в Рязани, проект направлен на профориентацию и социализацию детей, сообщила пресс-служба правительства региона. “Сегодня в Рязани губернатор Павел Малков и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках пилотного проекта “Подростки России”, поддержанного главой государства, дали старт работе подростковых пространств в 13 регионах страны, в том числе Рязанской области”, - говорится в сообщении. Отмечается, что в Рязани проект реализован на базе некоммерческой организации “Ресурсный центр социального сиротства”. Главное направление работы – профориентация и социализация детей. Почетным гостем мероприятия стал первый секретарь, глава отдела по политическим вопросам Посольства ОАЭ в РФ Мохамед Альмансури. “Важно, что у истоков создания таких пространств стоят сами ребята. Пространство и дизайн – все под подростковые запросы. Здесь будет профориентация, интересные мастер-классы и лекции. Самое главное, чтобы это пространство стало местом, где детям комфортно”, - цитирует Львову-Белову пресс-служба правительства Рязанской области. Малков поблагодарил Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка за внимание к Рязанской области и поддержку в реализации федерального проекта социализации подростков. “Территория подростков” – это то место, где каждый сможет найти себе занятие по интересам. Здесь всегда встретят, помогут, не оставят без поддержки. Для подростков это важно – чувствовать внимание, защиту и поддержку. И работа центра отвечает именно этим задачам. У нас в планах – создавать подобные площадки и в районах области”, - подчеркнул губернатор. По данным пресс-службы правительства области, после открытия пространства состоялась рабочая встреча главы региона и Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, на которой осуждались направления дальнейшего взаимодействия, а также новые инициативы, предложенные для совместной реализации на территории Рязанской области.
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павел малков, мария львова-белова, рязань, россия, рязанская область
Рязанская область, Павел Малков, Мария Львова-Белова, Рязань, Россия, Рязанская область
20:16 20.12.2022
 

Проект создания пространства “Территория подростков” реализовали в Рязани

© Фото : пресс-служба правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Павел Малков и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова дали старт работе подростковых пространств
Губернатор Рязанской области Павел Малков и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова дали старт работе подростковых пространств - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова дали старт работе подростковых пространств
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Пространство “Территория подростков” открылось в Рязани, проект направлен на профориентацию и социализацию детей, сообщила пресс-служба правительства региона.
“Сегодня в Рязани губернатор Павел Малков и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках пилотного проекта “Подростки России”, поддержанного главой государства, дали старт работе подростковых пространств в 13 регионах страны, в том числе Рязанской области”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Рязани проект реализован на базе некоммерческой организации “Ресурсный центр социального сиротства”. Главное направление работы – профориентация и социализация детей. Почетным гостем мероприятия стал первый секретарь, глава отдела по политическим вопросам Посольства ОАЭ в РФ Мохамед Альмансури.
“Важно, что у истоков создания таких пространств стоят сами ребята. Пространство и дизайн – все под подростковые запросы. Здесь будет профориентация, интересные мастер-классы и лекции. Самое главное, чтобы это пространство стало местом, где детям комфортно”, - цитирует Львову-Белову пресс-служба правительства Рязанской области.
Малков поблагодарил Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка за внимание к Рязанской области и поддержку в реализации федерального проекта социализации подростков. “Территория подростков” – это то место, где каждый сможет найти себе занятие по интересам. Здесь всегда встретят, помогут, не оставят без поддержки. Для подростков это важно – чувствовать внимание, защиту и поддержку. И работа центра отвечает именно этим задачам. У нас в планах – создавать подобные площадки и в районах области”, - подчеркнул губернатор.
По данным пресс-службы правительства области, после открытия пространства состоялась рабочая встреча главы региона и Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, на которой осуждались направления дальнейшего взаимодействия, а также новые инициативы, предложенные для совместной реализации на территории Рязанской области.
 
Рязанская областьПавел МалковМария Львова-БеловаРязаньРоссияРязанская область
 
 
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