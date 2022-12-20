https://ria.ru/20221220/prokuratura-1840105542.html

Нижегородская прокуратура даст оценку делу психбольной, заморозившей дочь

Нижегородская прокуратура даст оценку делу психбольной, заморозившей дочь - РИА Новости, 20.12.2022

Нижегородская прокуратура даст оценку делу психбольной, заморозившей дочь

Прокуратура Нижегородской области даст оценку соблюдению медиками закона о психиатрической помощи после того, как психически больная женщина оставила своего... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T19:42

2022-12-20T19:42

2022-12-20T19:42

происшествия

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области даст оценку соблюдению медиками закона о психиатрической помощи после того, как психически больная женщина оставила своего новорожденного ребенка на морозе, сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, в декабре 32-летняя женщина, состоявшая на учете у врача-психиатра с хроническим заболеванием, родила ребенка в своем доме в одном из сел Дивеевского района. Посчитав, что ее ребенок родился мертвым, она вынесла тело девочки на придомовую территорию. От полученного переохлаждения ребенок погиб. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Прокуратура Дивеевского района проводит проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также ведомство даст оценку соблюдению должностными лицами медицинского учреждения закона о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", - говорится в сообщении. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.

https://ria.ru/20221220/sud-1840099466.html

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происшествия, нижегородская область, россия