https://ria.ru/20221220/privatizatsiya-1840125142.html

Приватизация угольных предприятий не будет навязываться ЛНР, заявил Путин

Приватизация угольных предприятий не будет навязываться ЛНР, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2022

Приватизация угольных предприятий не будет навязываться ЛНР, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником пообещал, что федеральный центр не будет навязывать республике никаких решений по... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T22:07

2022-12-20T22:07

2022-12-20T22:07

экономика

владимир путин

леонид пасечник

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником пообещал, что федеральный центр не будет навязывать республике никаких решений по приватизации угольных предприятий. По мнению главы государства, необходимо проанализировать работу угольных предприятий в ЛНР, главное здесь - чтобы работники получали зарплату. "Нужно в целом проанализировать все состояние экономики этих предприятий", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822797985.html

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экономика, владимир путин, леонид пасечник, луганская народная республика, россия