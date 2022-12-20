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Приватизация угольных предприятий не будет навязываться ЛНР, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2022
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Приватизация угольных предприятий не будет навязываться ЛНР, заявил Путин
Приватизация угольных предприятий не будет навязываться ЛНР, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2022
Приватизация угольных предприятий не будет навязываться ЛНР, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником пообещал, что федеральный центр не будет навязывать республике никаких решений по... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T22:07
2022-12-20T22:07
экономика
владимир путин
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником пообещал, что федеральный центр не будет навязывать республике никаких решений по приватизации угольных предприятий. По мнению главы государства, необходимо проанализировать работу угольных предприятий в ЛНР, главное здесь - чтобы работники получали зарплату. "Нужно в целом проанализировать все состояние экономики этих предприятий", - сказал Путин.
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экономика, владимир путин, леонид пасечник, луганская народная республика, россия
Экономика, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия
22:07 20.12.2022
 
Приватизация угольных предприятий не будет навязываться ЛНР, заявил Путин

Путин: центр не будет навязывать ЛНР решений по приватизации угольных предприятий

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником пообещал, что федеральный центр не будет навязывать республике никаких решений по приватизации угольных предприятий.
"Повторяю ещё раз - никто из федерального центра не будет вам навязывать решений, связанных с приватизацией, либо с принятием каких-то других решений в области собственности. Это вы должны сделать так, как вы считаете нужным. Республика - собственник, пожалуйста, вы сами принимайте решение", - сказал Путин, говоря о судьбе угольных предприятий в ЛНР.
По мнению главы государства, необходимо проанализировать работу угольных предприятий в ЛНР, главное здесь - чтобы работники получали зарплату.
"Нужно в целом проанализировать все состояние экономики этих предприятий", - сказал Путин.
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ЭкономикаВладимир ПутинЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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