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Приватизация угольных предприятий не будет навязываться ЛНР, заявил Путин
Приватизация угольных предприятий не будет навязываться ЛНР, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2022
Приватизация угольных предприятий не будет навязываться ЛНР, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником пообещал, что федеральный центр не будет навязывать республике никаких решений по... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T22:07
2022-12-20T22:07
2022-12-20T22:07
экономика
владимир путин
леонид пасечник
луганская народная республика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником пообещал, что федеральный центр не будет навязывать республике никаких решений по приватизации угольных предприятий. По мнению главы государства, необходимо проанализировать работу угольных предприятий в ЛНР, главное здесь - чтобы работники получали зарплату. "Нужно в целом проанализировать все состояние экономики этих предприятий", - сказал Путин.
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экономика, владимир путин, леонид пасечник, луганская народная республика, россия
Экономика, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия
Приватизация угольных предприятий не будет навязываться ЛНР, заявил Путин
Путин: центр не будет навязывать ЛНР решений по приватизации угольных предприятий