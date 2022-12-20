https://ria.ru/20221220/predosterezhenie-1840104706.html

Синод УПЦ предостерег Зеленского от войны против Бога

Синод УПЦ предостерег Зеленского от войны против Бога - РИА Новости, 20.12.2022

Синод УПЦ предостерег Зеленского от войны против Бога

Власти Украины используют против Украинской православной церкви методы тоталитаризма, такая война против Бога может привести "к самоуничтожению" украинского... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T19:38

2022-12-20T19:38

2022-12-20T19:38

религия

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Власти Украины используют против Украинской православной церкви методы тоталитаризма, такая война против Бога может привести "к самоуничтожению" украинского государства, следует из обращения Синода УПЦ к Владимиру Зеленскому, которое было опубликовано на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ. "Не место в нашем государстве тем средствам и технологиям, которые обижают и презирают Церковь и цинично оскорбляют религиозные чувства миллионов верующих. Это те методы, которые использовали богоборческие власти во времена советского тоталитаризма. Тогда были лишены человеческих прав, сосланы и убиты сотни тысяч священнослужителей, монахов и мирян, которых мы ныне чествуем как мучеников и героев", - говорится в обращении.Синод отметил, что Украина пытается преодолеть тоталитарное прошлое, "но подлинная декоммунизация должна состояться в сфере человеческого сознания". Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е – со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, тогда власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции. В ответ на это в Русской православной церкви заявили, что давление властей Украины на Украинскую православную церковь разожжет в стране гражданское противостояние.

https://ria.ru/20221220/zelenskiy-1840062106.html

https://ria.ru/20221220/saakashvili-1839971510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир зеленский, украина, россия, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), русская православная церковь