Синод УПЦ предостерег Зеленского от войны против Бога
Синод УПЦ предостерег Зеленского от войны против Бога, назвав ее "путем к самоуничтожению"
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Власти Украины используют против Украинской православной церкви методы тоталитаризма, такая война против Бога может привести "к самоуничтожению" украинского государства, следует из обращения Синода УПЦ к Владимиру Зеленскому, которое было опубликовано на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
"Не место в нашем государстве тем средствам и технологиям, которые обижают и презирают Церковь и цинично оскорбляют религиозные чувства миллионов верующих. Это те методы, которые использовали богоборческие власти во времена советского тоталитаризма. Тогда были лишены человеческих прав, сосланы и убиты сотни тысяч священнослужителей, монахов и мирян, которых мы ныне чествуем как мучеников и героев", - говорится в обращении.
Синод отметил, что Украина пытается преодолеть тоталитарное прошлое, "но подлинная декоммунизация должна состояться в сфере человеческого сознания".
"Преодоление остатков коммунистической системы невозможно, если мы позволяем применять ее методы, особенно в правовом, публичном и информационном пространстве. Ни в коем случае нельзя вести войну против Бога, потому что это путь к самоуничтожению", - заключили в УПЦ.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е – со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, тогда власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
В ответ на это в Русской православной церкви заявили, что давление властей Украины на Украинскую православную церковь разожжет в стране гражданское противостояние.