https://ria.ru/20221220/pozhar-1840026199.html
В Чувашии пожар на газопроводе тушат около 40 человек и 13 единиц техники
В Чувашии пожар на газопроводе тушат около 40 человек и 13 единиц техники - РИА Новости, 20.12.2022
В Чувашии пожар на газопроводе тушат около 40 человек и 13 единиц техники
Около 40 человек и 13 единиц техники занимаются тушением пожара на газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород в Чувашии, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:15
2022-12-20T15:15
2022-12-20T15:52
ужгород
европа
курская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840015915_0:759:954:1296_1920x0_80_0_0_9ec535af0e009776c51dca770ac7de63.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Около 40 человек и 13 единиц техники занимаются тушением пожара на газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород в Чувашии, сообщает МЧС республики. По данным МЧС Чувашии, в 13.44 20 декабря в экстренные службы Чувашии поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. "На месте происходит факельное горение газа… К ликвидации последствий пожара привлекались 37 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек, 7 единиц техники", - говорится в сообщении МЧС региона. Трубопровод, на котором произошел взрыв, - это экспортный российский газопровод, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. Уренгой - Помары - Ужгород пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород".
https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1840021442.html
ужгород
европа
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840015915_0:670:954:1386_1920x0_80_0_0_d713aa1e1ad81b3ae984e8e4a21f9802.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ужгород, европа, курская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром
Ужгород, Европа, Курская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Газпром
15:15 20.12.2022 (обновлено: 15:52 20.12.2022)
В Чувашии пожар на газопроводе тушат около 40 человек и 13 единиц техники
В Чувашии пожар на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород тушат около 40 человек
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Около 40 человек и 13 единиц техники занимаются тушением пожара на газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород в Чувашии, сообщает МЧС республики.
По данным МЧС Чувашии, в 13.44 20 декабря в экстренные службы Чувашии поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.
"На месте происходит факельное горение газа… К ликвидации последствий пожара привлекались 37 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек, 7 единиц техники", - говорится в сообщении МЧС региона.
Трубопровод, на котором произошел взрыв, - это экспортный российский газопровод, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. Уренгой - Помары - Ужгород пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород".