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В Чувашии пожар на газопроводе тушат около 40 человек и 13 единиц техники - РИА Новости, 20.12.2022
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В Чувашии пожар на газопроводе тушат около 40 человек и 13 единиц техники
В Чувашии пожар на газопроводе тушат около 40 человек и 13 единиц техники - РИА Новости, 20.12.2022
В Чувашии пожар на газопроводе тушат около 40 человек и 13 единиц техники
Около 40 человек и 13 единиц техники занимаются тушением пожара на газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород в Чувашии, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:15
2022-12-20T15:52
ужгород
европа
курская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Около 40 человек и 13 единиц техники занимаются тушением пожара на газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород в Чувашии, сообщает МЧС республики. По данным МЧС Чувашии, в 13.44 20 декабря в экстренные службы Чувашии поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. "На месте происходит факельное горение газа… К ликвидации последствий пожара привлекались 37 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек, 7 единиц техники", - говорится в сообщении МЧС региона. Трубопровод, на котором произошел взрыв, - это экспортный российский газопровод, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. Уренгой - Помары - Ужгород пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород".
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ужгород
европа
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ужгород, европа, курская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром
Ужгород, Европа, Курская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Газпром
15:15 20.12.2022 (обновлено: 15:52 20.12.2022)
 
В Чувашии пожар на газопроводе тушат около 40 человек и 13 единиц техники

В Чувашии пожар на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород тушат около 40 человек

© Кадр видео очевидцаПожар на месте утечки на подземном газопроводе в Чувашии
Пожар на месте утечки на подземном газопроводе в Чувашии
© Кадр видео очевидца
Пожар на месте утечки на подземном газопроводе в Чувашии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Около 40 человек и 13 единиц техники занимаются тушением пожара на газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород в Чувашии, сообщает МЧС республики.
По данным МЧС Чувашии, в 13.44 20 декабря в экстренные службы Чувашии поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.
"На месте происходит факельное горение газа… К ликвидации последствий пожара привлекались 37 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек, 7 единиц техники", - говорится в сообщении МЧС региона.
Трубопровод, на котором произошел взрыв, - это экспортный российский газопровод, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. Уренгой - Помары - Ужгород пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород".
Пожарные автомобили на месте происшествия на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород. 20 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 15:40
При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека
 
УжгородЕвропаКурская областьПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Газпром
 
 
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