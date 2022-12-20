https://ria.ru/20221220/pozhar-1840026199.html

В Чувашии пожар на газопроводе тушат около 40 человек и 13 единиц техники

В Чувашии пожар на газопроводе тушат около 40 человек и 13 единиц техники - РИА Новости, 20.12.2022

В Чувашии пожар на газопроводе тушат около 40 человек и 13 единиц техники

Около 40 человек и 13 единиц техники занимаются тушением пожара на газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород в Чувашии, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:15

2022-12-20T15:15

2022-12-20T15:52

ужгород

европа

курская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

газпром

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Около 40 человек и 13 единиц техники занимаются тушением пожара на газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород в Чувашии, сообщает МЧС республики. По данным МЧС Чувашии, в 13.44 20 декабря в экстренные службы Чувашии поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. "На месте происходит факельное горение газа… К ликвидации последствий пожара привлекались 37 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек, 7 единиц техники", - говорится в сообщении МЧС региона. Трубопровод, на котором произошел взрыв, - это экспортный российский газопровод, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. Уренгой - Помары - Ужгород пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород".

https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1840021442.html

ужгород

европа

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ужгород, европа, курская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром