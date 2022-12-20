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Посольство Финляндии в России забросали кувалдами - РИА Новости, 20.12.2022
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Посольство Финляндии в России забросали кувалдами
Посольство Финляндии в России забросали кувалдами - РИА Новости, 20.12.2022
Посольство Финляндии в России забросали кувалдами
Во двор посольства Финляндии в Москве забросили несколько кувалд, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:30
2022-12-20T20:19
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Во двор посольства Финляндии в Москве забросили несколько кувалд, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "Подтверждаем, что в отношении посольства Финляндии было сегодня совершено хулиганское действие около 12 часов по московскому времени. Во двор посольства с улицы было переброшено несколько кувалд", — говорится в сообщении дипмиссии.При инциденте никто не пострадал. Злоумышленники также не нанесли посольству материального ущерба.
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в мире, финляндия, россия, москва
В мире, Финляндия, Россия, Москва
18:30 20.12.2022 (обновлено: 20:19 20.12.2022)
 
Посольство Финляндии в России забросали кувалдами

Посольство Финляндии в России: толпа хулиганов забросала кувалдами здание дипмиссии

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаги у здания посольства Финляндии в Москве
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Во двор посольства Финляндии в Москве забросили несколько кувалд, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Подтверждаем, что в отношении посольства Финляндии было сегодня совершено хулиганское действие около 12 часов по московскому времени. Во двор посольства с улицы было переброшено несколько кувалд", — говорится в сообщении дипмиссии.
При инциденте никто не пострадал. Злоумышленники также не нанесли посольству материального ущерба.
 
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