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Посольство Финляндии в России забросали кувалдами

Посольство Финляндии в России забросали кувалдами - РИА Новости, 20.12.2022

Посольство Финляндии в России забросали кувалдами

Во двор посольства Финляндии в Москве забросили несколько кувалд, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:30

2022-12-20T18:30

2022-12-20T20:19

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Во двор посольства Финляндии в Москве забросили несколько кувалд, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "Подтверждаем, что в отношении посольства Финляндии было сегодня совершено хулиганское действие около 12 часов по московскому времени. Во двор посольства с улицы было переброшено несколько кувалд", — говорится в сообщении дипмиссии.При инциденте никто не пострадал. Злоумышленники также не нанесли посольству материального ущерба.

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в мире, финляндия, россия, москва