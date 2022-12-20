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Глава Минобороны Британии рассказал о помощи Украине с контролем ПВО - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/pomosch-1840065254.html
Глава Минобороны Британии рассказал о помощи Украине с контролем ПВО
Глава Минобороны Британии рассказал о помощи Украине с контролем ПВО - РИА Новости, 20.12.2022
Глава Минобороны Британии рассказал о помощи Украине с контролем ПВО
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия помогает Украине лучше координировать и синхронизировать ПВО. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:22
2022-12-20T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия помогает Украине лучше координировать и синхронизировать ПВО. "Именно знания и консультация Британии помогают сейчас Украине лучше координировать и синхронизировать противовоздушную оборону", - сказал он, выступая в британском парламенте с заявлением по Украине. По словам Уоллеса, консультации Британии помогают Украине уничтожать якобы "российские или иранские дроны-камикадзе". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, великобритания, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Россия, Вооруженные силы Украины
17:22 20.12.2022
 
Глава Минобороны Британии рассказал о помощи Украине с контролем ПВО

Глава Минобороны Британии Уоллес: Лондон помогает Киеву лучше координировать ПВО

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия помогает Украине лучше координировать и синхронизировать ПВО.
"Именно знания и консультация Британии помогают сейчас Украине лучше координировать и синхронизировать противовоздушную оборону", - сказал он, выступая в британском парламенте с заявлением по Украине.
По словам Уоллеса, консультации Британии помогают Украине уничтожать якобы "российские или иранские дроны-камикадзе".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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