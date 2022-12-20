https://ria.ru/20221220/podderzhka-1840106999.html

Сунак подтвердил, что продолжит военную поддержку Украины

Сунак подтвердил, что продолжит военную поддержку Украины - РИА Новости, 20.12.2022

Сунак подтвердил, что продолжит военную поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что продолжит военную поддержку Украины, несмотря на сообщения о его распоряжении провести аудит военной... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T19:55

2022-12-20T19:55

2022-12-20T19:55

специальная военная операция на украине

в мире

риши сунак

сергей лавров

россия

украина

нато

би-би-си

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что продолжит военную поддержку Украины, несмотря на сообщения о его распоряжении провести аудит военной помощи Лондона Киеву. Ранее телеканал Би-би-си со ссылкой на источники в британском правительстве сообщил, что Сунак распорядился провести аудит военной помощи Лондона Киеву, при этом британские чиновники боятся, что Сунак близок к слишком "осторожной позиции" в теме поддержки режима Зеленского. Согласно их информации, аудит предназначен для оценки значимости военного вклада Британии в помощь Украине и оценки хода российской специальной военной операции. "Я бы не стал слишком много читать сообщения прессы. Посмотрите на мои действия: мой первый международный звонок был Зеленскому, мой первый двусторонний визит я нанес в Киев…, и я твердо намерен продолжить увеличивать военную поддержку Украины в следующем году", - заявил Сунак, отвечая в парламентском координационном комитете на вопросы депутатов о своей работе. Трансляция велась на сайте британского парламента. Он также отметил, что важно "развивать" военную помощь Украине "с учетом условий на поле боя". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221220/pomosch-1840065254.html

https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html

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в мире, риши сунак, сергей лавров, россия, украина, нато, би-би-си, киев