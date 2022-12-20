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Цивилев: Кузбасс отправил вторую партию новогодних подарков детям Горловки

Цивилев: Кузбасс отправил вторую партию новогодних подарков детям Горловки - РИА Новости, 20.12.2022

Цивилев: Кузбасс отправил вторую партию новогодних подарков детям Горловки

Кузбасс отправил вторую партию новогодних подарков для детей из Горловки Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:27

2022-12-20T13:27

2022-12-20T13:45

общество

дед мороз

снегурочка

сергей цивилев

горловка

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 20 дек – РИА Новости. Кузбасс отправил вторую партию новогодних подарков для детей из Горловки Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Вторая партия новогодних подарков для детей Горловки отправлена из Кузбасса. Они приобретены на средства, которые жители и организации региона перечислили на благотворительный счет. До конца недели 8942 сладких набора поступят в город. Первая партия, отправленная 14 декабря, уже сегодня прибудет в Горловку", – говорится в сообщении. Уточняется, что в итоге благотворительной акции частичку заботы от жителей Кузбасса получат 17 582 ребенка. "В таких сложных условиях важно поддержать ребят из Горловки, устроить для них праздник. Сладкие подарки, которые сегодня отправляются в город, станут приятным сюрпризом для них. Мы благодарны всем кузбассовцам, которые приняли участие в подготовке новогоднего чуда для ребят из Горловки", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что сладкие подарки детям Горловки вручат Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравят ребят на дому. Специальный счет для сбора средств на восстановление Горловки был открыт по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей. В настоящее время сумма добровольных пожертвований составляет почти 34 миллиона рублей. Часть средств была направлена на подготовку ребят к учебному году, а также на оснащение школ и детских садов.

https://ria.ru/20221219/moskva-1839646854.html

https://ria.ru/20221218/psikhologiya-1839504492.html

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общество, дед мороз, снегурочка, сергей цивилев, горловка, кемеровская область