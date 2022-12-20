11:13 20.12.2022 (обновлено: 12:07 20.12.2022)
Анкара обвинила Афины в попытке перехватить выполнявшие миссию НАТО F-16
Анкара обвинила Афины в попытке перехватить выполнявшие миссию НАТО в Эгейском море F-16
© AP Photo / Selcan HacaogluИстребители F-16 ВВС Турции на авиабазе в Конье
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Истребители F-16 ВВС Турции на авиабазе в Конье. Архивное фото
АНКАРА, 20 дек — РИА Новости. Турция дала ответ на действия греческой авиации, пытавшейся перехватить турецкие истребители над Эгейским морем, заявило турецкое Минобороны.
"ВВС Греции вновь пытались перехватить турецкие истребители F-16 в Эгейском море, но получили достойный ответ. Имела место попытка перехвата турецких F-16, взлетевших с пяти авиабаз Турции. Несмотря на все попытки греческой стороны, турецкие пилоты, продолжив полет, успешно выполнили все поставленные задачи", — говорится в сообщении.
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В ведомстве пояснили, что это произошло накануне, во время плановой миссии NATO NEXUS ACE Ege. В ней принимали участие 14 самолетов F-16, один разведывательный самолет, заправщик KC-135, транспортный CASA, а также самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения E3-A AWACS. Всех союзников по альянсу проинформировали об учениях за 24 часа, подчеркнули в Минобороны.
Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Последнее обострение началось после майского выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США, где он заявил о беспрецедентно частых пролетах турецких истребителей над греческими островами в восточной части Эгейского моря. Турция, со своей стороны, требует прекратить милитаризацию этих островов, обвиняя Афины в нарушении давних международных договоров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже отказался общаться с Мицотакисом и заявил, что для него такого политика больше не существует. Мицотакис, в свою очередь, назвал неприемлемыми угрозы Анкары и попытки поставить под сомнение суверенитет Греции.
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