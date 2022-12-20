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Во Львовской области ввели экстренные отключения электричества
Во Львовской области ввели экстренные отключения электричества - РИА Новости, 20.12.2022
Во Львовской области ввели экстренные отключения электричества
Во Львовской области вводят экстренные отключения электричества из-за превышения лимитов потребления, сообщает во вторник администрация области. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T20:00
2022-12-20T20:00
2022-12-20T20:00
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Во Львовской области вводят экстренные отключения электричества из-за превышения лимитов потребления, сообщает во вторник администрация области. "Из-за превышения лимита потребления "Укрэнерго" ввело во Львовской области аварийные отключения, - говорится в сообщении администрации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, львовская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Львовская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Во Львовской области ввели экстренные отключения электричества
"Укрэнерго" ввело экстренные отключения электричества во Львовской области