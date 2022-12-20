https://ria.ru/20221220/obvinenie-1840070347.html

В Косово бездоказательно обвинили Россию в разжигании войны на Балканах

В Косово бездоказательно обвинили Россию в разжигании войны на Балканах - РИА Новости, 20.12.2022

В Косово бездоказательно обвинили Россию в разжигании войны на Балканах

Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил Россию в желании "разжечь войну" на Балканах, сообщает газета Guardian, при этом Курти не привел... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:41

2022-12-20T17:41

2022-12-20T17:41

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альбин курти

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россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил Россию в желании "разжечь войну" на Балканах, сообщает газета Guardian, при этом Курти не привел никаких доказательств. По его мнению, западные партнеры Косово обеспокоены связями Белграда и Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что обострение в Косово произошло после саммита Евросоюза с участием балканских стран. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово на прошлой неделе задержала на севере еще одного бывшего полицейского сербской национальности – Зорана Михайловича. Перед тем под стражу взяли его коллегу Сладжана Трайковича в северной Косовска Митровицы, его подозревают в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов. Трайкович стал третьим задержанным Приштиной бывшим косовским полицейским-сербом после Миляна Аджича и Деяна Пантича. Полиция самопровозглашенного Косово сообщила в начале прошлой недели, что КПП Ярине и Брняк на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время, якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов". Инцидент, из-за которого сербы установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами - сербами из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний. Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в воскресенье остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.

https://ria.ru/20221217/posol-1839470118.html

https://ria.ru/20221217/kosovo-1839254022.html

https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html

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в мире, альбин курти, косово, россия, сербия