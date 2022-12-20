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В Косово бездоказательно обвинили Россию в разжигании войны на Балканах - РИА Новости, 20.12.2022
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В Косово бездоказательно обвинили Россию в разжигании войны на Балканах
В Косово бездоказательно обвинили Россию в разжигании войны на Балканах - РИА Новости, 20.12.2022
В Косово бездоказательно обвинили Россию в разжигании войны на Балканах
Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил Россию в желании "разжечь войну" на Балканах, сообщает газета Guardian, при этом Курти не привел... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:41
2022-12-20T17:41
в мире
альбин курти
косово
россия
сербия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил Россию в желании "разжечь войну" на Балканах, сообщает газета Guardian, при этом Курти не привел никаких доказательств. По его мнению, западные партнеры Косово обеспокоены связями Белграда и Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что обострение в Косово произошло после саммита Евросоюза с участием балканских стран. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово на прошлой неделе задержала на севере еще одного бывшего полицейского сербской национальности – Зорана Михайловича. Перед тем под стражу взяли его коллегу Сладжана Трайковича в северной Косовска Митровицы, его подозревают в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов. Трайкович стал третьим задержанным Приштиной бывшим косовским полицейским-сербом после Миляна Аджича и Деяна Пантича. Полиция самопровозглашенного Косово сообщила в начале прошлой недели, что КПП Ярине и Брняк на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время, якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов". Инцидент, из-за которого сербы установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами - сербами из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний. Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в воскресенье остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.
https://ria.ru/20221217/posol-1839470118.html
https://ria.ru/20221217/kosovo-1839254022.html
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в мире, альбин курти, косово, россия, сербия
В мире, Альбин Курти, Косово, Россия, Сербия
17:41 20.12.2022
 
В Косово бездоказательно обвинили Россию в разжигании войны на Балканах

"Премьер" Косово Курти бездоказательно обвинил Россию в желании разжечь войну на Балканах

© AP Photo / Darko VojinovicГраффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил Россию в желании "разжечь войну" на Балканах, сообщает газета Guardian, при этом Курти не привел никаких доказательств.
По его мнению, западные партнеры Косово обеспокоены связями Белграда и Москвы.
"Они (Россия - ред.) заинтересованы в переводе своего разжигающего войну движения на Балканы, где у них есть клиент – Белград", - приводит газета слова Курти.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что обострение в Косово произошло после саммита Евросоюза с участием балканских стран.
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В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово на прошлой неделе задержала на севере еще одного бывшего полицейского сербской национальности – Зорана Михайловича. Перед тем под стражу взяли его коллегу Сладжана Трайковича в северной Косовска Митровицы, его подозревают в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов. Трайкович стал третьим задержанным Приштиной бывшим косовским полицейским-сербом после Миляна Аджича и Деяна Пантича.
Полиция самопровозглашенного Косово сообщила в начале прошлой недели, что КПП Ярине и Брняк на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время, якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".
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Инцидент, из-за которого сербы установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами - сербами из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.
Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в воскресенье остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.
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