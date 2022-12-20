https://ria.ru/20221220/obstrel-1840021253.html

ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 20.12.2022

ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 15.15 вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:40

2022-12-20T15:40

2022-12-20T15:44

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска в 15.15 вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.15 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221220/razrusheniya-1839882008.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины