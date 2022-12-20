https://ria.ru/20221220/obstrel-1839934951.html

ВСУ обстреляли Горловку и Каштановое

ВСУ обстреляли Горловку и Каштановое - РИА Новости, 20.12.2022

ВСУ обстреляли Горловку и Каштановое

Украинские войска выпустили по Горловке и Каштановому 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:32

2022-12-20T11:32

2022-12-20T11:32

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке и Каштановому 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 10.20 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 10.35 по Каштановому - три снаряда калибром 122 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, сцкк