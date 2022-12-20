https://ria.ru/20221220/obstrel-1839934951.html
ВСУ обстреляли Горловку и Каштановое
ВСУ обстреляли Горловку и Каштановое - РИА Новости, 20.12.2022
ВСУ обстреляли Горловку и Каштановое
Украинские войска выпустили по Горловке и Каштановому 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:32
2022-12-20T11:32
2022-12-20T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838609458_0:221:2856:1828_1920x0_80_0_0_9af55aead664805b33e5f1faac82cde5.jpg
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке и Каштановому 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 10.20 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 10.35 по Каштановому - три снаряда калибром 122 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838609458_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_9fa5f5407df3a0512620b08f707f97ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, СЦКК
ВСУ обстреляли Горловку и Каштановое
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке и Каштановому 13 снарядов