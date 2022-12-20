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ВСУ обстреляли Горловку и Каштановое - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Горловку и Каштановое
ВСУ обстреляли Горловку и Каштановое - РИА Новости, 20.12.2022
ВСУ обстреляли Горловку и Каштановое
Украинские войска выпустили по Горловке и Каштановому 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:32
2022-12-20T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке и Каштановому 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 10.20 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 10.35 по Каштановому - три снаряда калибром 122 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, СЦКК
11:32 20.12.2022
 
ВСУ обстреляли Горловку и Каштановое

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке и Каштановому 13 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке и Каштановому 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 10.20 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 10.35 по Каштановому - три снаряда калибром 122 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтиролСЦКК
 
 
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