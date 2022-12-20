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Из-за обстрелов ВСУ временно перекрыли трассу Горловка — Ясиноватая - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/obstrel-1839898939.html
Из-за обстрелов ВСУ временно перекрыли трассу Горловка — Ясиноватая
Из-за обстрелов ВСУ временно перекрыли трассу Горловка — Ясиноватая - РИА Новости, 20.12.2022
Из-за обстрелов ВСУ временно перекрыли трассу Горловка — Ясиноватая
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск временно перекрыта трасса Горловка-Ясиноватая. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T08:58
2022-12-20T09:07
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
жкх
иван приходько
донецк
стирол
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск временно перекрыта трасса Горловка-Ясиноватая."В связи с массированным обстрелом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) трасса Горловка-Ясиноватая временно перекрыта для движения. Убедительная просьба учесть данную информацию при планировании поездок и пользоваться объездными маршрутами. Берегите себя", - написал он в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221215/donbass-1838845228.html
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в мире, горловка, украина, жкх, иван приходько, донецк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, ЖКХ, Иван Приходько, Донецк, Стирол
08:58 20.12.2022 (обновлено: 09:07 20.12.2022)
 
Из-за обстрелов ВСУ временно перекрыли трассу Горловка — Ясиноватая

Мэр Приходько: из-за обстрелов ВСУ временно перекрыли трассу Горловка — Ясиноватая

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск временно перекрыта трасса Горловка-Ясиноватая.
"В связи с массированным обстрелом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) трасса Горловка-Ясиноватая временно перекрыта для движения. Убедительная просьба учесть данную информацию при планировании поездок и пользоваться объездными маршрутами. Берегите себя", - написал он в своем Telegram-канале.
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 12:32Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли за полчаса Горловку и три поселка в ДНР
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 декабря, 15:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаЖКХИван ПриходькоДонецкСтирол
 
 
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