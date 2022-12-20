https://ria.ru/20221220/obstrel-1839898939.html
Из-за обстрелов ВСУ временно перекрыли трассу Горловка — Ясиноватая
Из-за обстрелов ВСУ временно перекрыли трассу Горловка — Ясиноватая - РИА Новости, 20.12.2022
Из-за обстрелов ВСУ временно перекрыли трассу Горловка — Ясиноватая
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск временно перекрыта трасса Горловка-Ясиноватая. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T08:58
2022-12-20T08:58
2022-12-20T09:07
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
жкх
иван приходько
донецк
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838609458_0:221:2856:1828_1920x0_80_0_0_9af55aead664805b33e5f1faac82cde5.jpg
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск временно перекрыта трасса Горловка-Ясиноватая."В связи с массированным обстрелом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) трасса Горловка-Ясиноватая временно перекрыта для движения. Убедительная просьба учесть данную информацию при планировании поездок и пользоваться объездными маршрутами. Берегите себя", - написал он в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221215/donbass-1838845228.html
горловка
украина
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838609458_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_9fa5f5407df3a0512620b08f707f97ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, жкх, иван приходько, донецк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, ЖКХ, Иван Приходько, Донецк, Стирол
08:58 20.12.2022 (обновлено: 09:07 20.12.2022)
Из-за обстрелов ВСУ временно перекрыли трассу Горловка — Ясиноватая
Мэр Приходько: из-за обстрелов ВСУ временно перекрыли трассу Горловка — Ясиноватая