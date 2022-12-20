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Из-за обстрелов ВСУ временно перекрыли трассу Горловка — Ясиноватая

Из-за обстрелов ВСУ временно перекрыли трассу Горловка — Ясиноватая - РИА Новости, 20.12.2022

Из-за обстрелов ВСУ временно перекрыли трассу Горловка — Ясиноватая

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск временно перекрыта трасса Горловка-Ясиноватая. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T08:58

2022-12-20T08:58

2022-12-20T09:07

специальная военная операция на украине

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горловка

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иван приходько

донецк

стирол

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск временно перекрыта трасса Горловка-Ясиноватая."В связи с массированным обстрелом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) трасса Горловка-Ясиноватая временно перекрыта для движения. Убедительная просьба учесть данную информацию при планировании поездок и пользоваться объездными маршрутами. Берегите себя", - написал он в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221215/donbass-1838845228.html

горловка

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в мире, горловка, украина, жкх, иван приходько, донецк, стирол