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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 20.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметра, а также пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T00:02
2022-12-20T00:02
2022-12-20T00:02
специальная военная операция на украине
иван приходько
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметра, а также пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.15 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 23.32 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Мэр Горловки Иван Приходько в свою очередь сообщил, что под обстрелом украинских войск находится горловский поселок шахты имени Изотова.
https://ria.ru/20221219/donetsk-1839870142.html
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иван приходько, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке в сумме восемь снарядов