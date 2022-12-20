https://ria.ru/20221220/obstrel-1839874655.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 20.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметра, а также пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T00:02

2022-12-20T00:02

2022-12-20T00:02

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметра, а также пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.15 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 23.32 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Мэр Горловки Иван Приходько в свою очередь сообщил, что под обстрелом украинских войск находится горловский поселок шахты имени Изотова.

https://ria.ru/20221219/donetsk-1839870142.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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иван приходько, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк