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Число пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске выросло до 16 - РИА Новости, 20.12.2022
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Число пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске выросло до 16
Число пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске выросло до 16 - РИА Новости, 20.12.2022
Число пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске выросло до 16
Число пострадавших при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске увеличилось до 16, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T09:35
2022-12-20T09:46
происшествия
краснознаменск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске увеличилось до 16, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, шесть из них остаются в больницах.Инцидент произошел накануне на лесах, установленных на доме №19 на улице Краснознаменная, о его причинах пока ничего не сообщалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на строительных работах. Как заявляли в региональном Минздраве, один из рабочих находится в крайне тяжелом состоянии, четверо – в тяжелом.
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краснознаменск
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происшествия, краснознаменск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Краснознаменск, Московская область (Подмосковье)
09:35 20.12.2022 (обновлено: 09:46 20.12.2022)
 
Число пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске выросло до 16

Экстренные службы: число пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске выросло до 16

© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске увеличилось до 16, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, в результате обрушения строительных лесов в Краснознаменске пострадали 16 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, шесть из них остаются в больницах.
Инцидент произошел накануне на лесах, установленных на доме №19 на улице Краснознаменная, о его причинах пока ничего не сообщалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на строительных работах. Как заявляли в региональном Минздраве, один из рабочих находится в крайне тяжелом состоянии, четверо – в тяжелом.
На одном из строений в Леонтьевском переулке произошло обрушение строительных лесов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 12:43
При покраске здания в центре Москвы обрушились строительные леса
 
ПроисшествияКраснознаменскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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