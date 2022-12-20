https://ria.ru/20221220/obrushenie-1839905558.html

Число пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске выросло до 16

Число пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске выросло до 16 - РИА Новости, 20.12.2022

Число пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске выросло до 16

Число пострадавших при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске увеличилось до 16, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T09:35

2022-12-20T09:35

2022-12-20T09:46

происшествия

краснознаменск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске увеличилось до 16, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, шесть из них остаются в больницах.Инцидент произошел накануне на лесах, установленных на доме №19 на улице Краснознаменная, о его причинах пока ничего не сообщалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на строительных работах. Как заявляли в региональном Минздраве, один из рабочих находится в крайне тяжелом состоянии, четверо – в тяжелом.

https://ria.ru/20220608/lesa-1793951653.html

краснознаменск

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснознаменск, московская область (подмосковье)