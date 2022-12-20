https://ria.ru/20221220/obrushenie-1839905558.html
Число пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске выросло до 16
Число пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске выросло до 16 - РИА Новости, 20.12.2022
Число пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске выросло до 16
Число пострадавших при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске увеличилось до 16, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T09:35
2022-12-20T09:35
2022-12-20T09:46
происшествия
краснознаменск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске увеличилось до 16, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, шесть из них остаются в больницах.Инцидент произошел накануне на лесах, установленных на доме №19 на улице Краснознаменная, о его причинах пока ничего не сообщалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на строительных работах. Как заявляли в региональном Минздраве, один из рабочих находится в крайне тяжелом состоянии, четверо – в тяжелом.
https://ria.ru/20220608/lesa-1793951653.html
краснознаменск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснознаменск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Краснознаменск, Московская область (Подмосковье)
09:35 20.12.2022 (обновлено: 09:46 20.12.2022)
Число пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске выросло до 16
Экстренные службы: число пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске выросло до 16
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске увеличилось до 16, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, в результате обрушения строительных лесов в Краснознаменске пострадали 16 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, шесть из них остаются в больницах.
Инцидент произошел накануне на лесах, установленных на доме №19 на улице Краснознаменная, о его причинах пока ничего не сообщалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на строительных работах. Как заявляли в региональном Минздраве, один из рабочих находится в крайне тяжелом состоянии, четверо – в тяжелом.