https://ria.ru/20221220/nko-1840023387.html

Госдума ужесточила наказание для НКО, посягающих на права граждан

Госдума ужесточила наказание для НКО, посягающих на права граждан - РИА Новости, 20.12.2022

Госдума ужесточила наказание для НКО, посягающих на права граждан

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий ответственность за создание НКО, посягающей на личность РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:44

2022-12-20T15:44

2022-12-20T15:44

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общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий ответственность за создание НКО, посягающей на личность и права граждан, и участие в таких организациях, а также об уточнении ответственности за уклонение от обязанностей иноагента. Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением повлечет лишение свободы сроком до 7 лет (сейчас ответственность установлена до 4 лет лишения свободы). За создание НКО, включая организации, действующие в качестве иноагента, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, предлагается увеличить наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишать свободы на срок до шести лет (сейчас до трех лет). Также предлагается увеличить наказание за участие в деятельности таких НКО - штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы на срок до трех лет или лишение свободы срок до четырех лет. Кроме того, документом в статье 330.1 УК РФ уточняются условия привлечения к уголовной ответственности за многократное нарушение законодательства об иностранных агентах. Устанавливается, что уголовное наказание наступает после совершения иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года по соответствующим статьям КоАП.

https://ria.ru/20221207/putin-1837050922.html

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Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, общество