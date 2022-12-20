https://ria.ru/20221220/nikonorova-1839948526.html

Главу МИД ДНР Никонорову освободили от должности

Главу МИД ДНР Никонорову освободили от должности - РИА Новости, 20.12.2022

Главу МИД ДНР Никонорову освободили от должности

Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом в понедельник освободил от должности главу МИД ДНР Наталью Никонорову. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:06

2022-12-20T12:06

2022-12-20T14:27

общество

наталья никонорова

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом в понедельник освободил от должности главу МИД ДНР Наталью Никонорову. Документ вступил в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20221212/debaltsevo-1837955551.html

донецкая народная республика

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, наталья никонорова, денис пушилин, донецкая народная республика