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Главу МИД ДНР Никонорову освободили от должности - РИА Новости, 20.12.2022
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Главу МИД ДНР Никонорову освободили от должности
Главу МИД ДНР Никонорову освободили от должности - РИА Новости, 20.12.2022
Главу МИД ДНР Никонорову освободили от должности
Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом в понедельник освободил от должности главу МИД ДНР Наталью Никонорову. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:06
2022-12-20T14:27
общество
наталья никонорова
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом в понедельник освободил от должности главу МИД ДНР Наталью Никонорову. Документ вступил в силу со дня его подписания.
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общество, наталья никонорова, денис пушилин, донецкая народная республика
Общество, Наталья Никонорова, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
12:06 20.12.2022 (обновлено: 14:27 20.12.2022)
 
Главу МИД ДНР Никонорову освободили от должности

Врио главы ДНР Пушилин освободил главу МИД республики Никонорову от должности

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГлава МИД ДНР Наталья Никонорова
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом в понедельник освободил от должности главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

"Освободить Никонорову Наталью Юрьевну от должности министра иностранных дел Донецкой Народной Республики", — говорится в указе.

Документ вступил в силу со дня его подписания.
Сергей Желновач - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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ОбществоНаталья НиконороваДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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