https://ria.ru/20221220/nikonorova-1839948526.html
Главу МИД ДНР Никонорову освободили от должности
Главу МИД ДНР Никонорову освободили от должности - РИА Новости, 20.12.2022
Главу МИД ДНР Никонорову освободили от должности
Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом в понедельник освободил от должности главу МИД ДНР Наталью Никонорову. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:06
2022-12-20T12:06
2022-12-20T14:27
общество
наталья никонорова
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом в понедельник освободил от должности главу МИД ДНР Наталью Никонорову. Документ вступил в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20221212/debaltsevo-1837955551.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, наталья никонорова, денис пушилин, донецкая народная республика
Общество, Наталья Никонорова, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
12:06 20.12.2022 (обновлено: 14:27 20.12.2022)
Главу МИД ДНР Никонорову освободили от должности
Врио главы ДНР Пушилин освободил главу МИД республики Никонорову от должности