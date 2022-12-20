https://ria.ru/20221220/nebenzya-1839884768.html

Запад хочет "заретушировать" факт выхода США из СВПД, заявил Небензя

Запад хочет "заретушировать" факт выхода США из СВПД, заявил Небензя - РИА Новости, 20.12.2022

Запад хочет "заретушировать" факт выхода США из СВПД, заявил Небензя

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о складывающемся впечатлении, что Запад и генсек ООН Антониу Гутерреш хотят "заретушировать" факт одностороннего... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T03:59

2022-12-20T03:59

2022-12-20T04:20

в мире

василий небензя

антониу гутерреш

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ООН, 20 дек – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о складывающемся впечатлении, что Запад и генсек ООН Антониу Гутерреш хотят "заретушировать" факт одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). В понедельник прошло заседание СБ ООН, посвященное теме исполнения резолюции 2231, утвердившей создание СВПД. Небензя выразил сожаление, что в своем выступлении координатор "формата 2231" "не указал прямо на всем известную первопричину нынешних проблем с СВПД – односторонний выход США из "сделки" и последующее нарушение ее положений, включая введение односторонних санкций против Ирана". "Этот же серьезный недостаток просматривается в полугодовом докладе генсекретаря ООН по вопросам выполнения резолюции Совета Безопасности 2231. Он читается так, что между действиями США и Ирана фактически ставится "знак равенства", - сказал Небензя. "В целом складывается впечатление, что и генсекретарь ООН, и наши западные коллеги сейчас стремятся максимально "заретушировать" факт одностороннего выхода Вашингтона из СВПД в 2018 году, что создает искаженную картину, будто бы "сделка" то ли начала разваливаться сама собой, то ли – что еще более абсурдно – что в ее "пробуксовке" изначально виноват Тегеран", - подчеркнул он. Небензя напомнил, что речь должна идти не об изъятиях из ограничений, а о полной отмене на постоянной и проверяемой основе незаконных дискриминационных мер, введенных США против Ирана в нарушение резолюции 2231. "Из доклада генсекретаря может сложиться ложное впечатление о том, что изъятий было бы вполне достаточно", - добавил он. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.

https://ria.ru/20221204/svpd-1836190258.html

https://ria.ru/20221025/svpd-1826468667.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221118/svpd-1832608694.html

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в мире, василий небензя, антониу гутерреш, дональд трамп, иран, сша, оон, евросоюз, тегеран (город), совместный всеобъемлющий план действий (свпд)