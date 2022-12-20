03:59 20.12.2022 (обновлено: 04:20 20.12.2022)
Запад хочет "заретушировать" факт выхода США из СВПД, заявил Небензя
Небензя: Запад и генсек ООН хотят "заретушировать" факт одностороннего выхода США из СВПД
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 20 дек – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о складывающемся впечатлении, что Запад и генсек ООН Антониу Гутерреш хотят "заретушировать" факт одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
В понедельник прошло заседание СБ ООН, посвященное теме исполнения резолюции 2231, утвердившей создание СВПД.
Небензя выразил сожаление, что в своем выступлении координатор "формата 2231" "не указал прямо на всем известную первопричину нынешних проблем с СВПД – односторонний выход США из "сделки" и последующее нарушение ее положений, включая введение односторонних санкций против Ирана". "Этот же серьезный недостаток просматривается в полугодовом докладе генсекретаря ООН по вопросам выполнения резолюции Совета Безопасности 2231. Он читается так, что между действиями США и Ирана фактически ставится "знак равенства", - сказал Небензя.
"В целом складывается впечатление, что и генсекретарь ООН, и наши западные коллеги сейчас стремятся максимально "заретушировать" факт одностороннего выхода Вашингтона из СВПД в 2018 году, что создает искаженную картину, будто бы "сделка" то ли начала разваливаться сама собой, то ли – что еще более абсурдно – что в ее "пробуксовке" изначально виноват Тегеран", - подчеркнул он.
Небензя напомнил, что речь должна идти не об изъятиях из ограничений, а о полной отмене на постоянной и проверяемой основе незаконных дискриминационных мер, введенных США против Ирана в нарушение резолюции 2231. "Из доклада генсекретаря может сложиться ложное впечатление о том, что изъятий было бы вполне достаточно", - добавил он.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
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