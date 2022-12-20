Рейтинг@Mail.ru
Запад хочет "заретушировать" факт выхода США из СВПД, заявил Небензя - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/nebenzya-1839884768.html
Запад хочет "заретушировать" факт выхода США из СВПД, заявил Небензя
Запад хочет "заретушировать" факт выхода США из СВПД, заявил Небензя - РИА Новости, 20.12.2022
Запад хочет "заретушировать" факт выхода США из СВПД, заявил Небензя
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о складывающемся впечатлении, что Запад и генсек ООН Антониу Гутерреш хотят "заретушировать" факт одностороннего... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T03:59
2022-12-20T04:20
в мире
василий небензя
антониу гутерреш
дональд трамп
иран
сша
оон
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
ООН, 20 дек – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о складывающемся впечатлении, что Запад и генсек ООН Антониу Гутерреш хотят "заретушировать" факт одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). В понедельник прошло заседание СБ ООН, посвященное теме исполнения резолюции 2231, утвердившей создание СВПД. Небензя выразил сожаление, что в своем выступлении координатор "формата 2231" "не указал прямо на всем известную первопричину нынешних проблем с СВПД – односторонний выход США из "сделки" и последующее нарушение ее положений, включая введение односторонних санкций против Ирана". "Этот же серьезный недостаток просматривается в полугодовом докладе генсекретаря ООН по вопросам выполнения резолюции Совета Безопасности 2231. Он читается так, что между действиями США и Ирана фактически ставится "знак равенства", - сказал Небензя. "В целом складывается впечатление, что и генсекретарь ООН, и наши западные коллеги сейчас стремятся максимально "заретушировать" факт одностороннего выхода Вашингтона из СВПД в 2018 году, что создает искаженную картину, будто бы "сделка" то ли начала разваливаться сама собой, то ли – что еще более абсурдно – что в ее "пробуксовке" изначально виноват Тегеран", - подчеркнул он. Небензя напомнил, что речь должна идти не об изъятиях из ограничений, а о полной отмене на постоянной и проверяемой основе незаконных дискриминационных мер, введенных США против Ирана в нарушение резолюции 2231. "Из доклада генсекретаря может сложиться ложное впечатление о том, что изъятий было бы вполне достаточно", - добавил он. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
https://ria.ru/20221204/svpd-1836190258.html
https://ria.ru/20221025/svpd-1826468667.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221118/svpd-1832608694.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, василий небензя, антониу гутерреш, дональд трамп, иран, сша, оон, евросоюз, тегеран (город), совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Василий Небензя, Антониу Гутерреш, Дональд Трамп, Иран, США, ООН, Евросоюз, Тегеран (город), Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
03:59 20.12.2022 (обновлено: 04:20 20.12.2022)
 
Запад хочет "заретушировать" факт выхода США из СВПД, заявил Небензя

Небензя: Запад и генсек ООН хотят "заретушировать" факт одностороннего выхода США из СВПД

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 дек – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о складывающемся впечатлении, что Запад и генсек ООН Антониу Гутерреш хотят "заретушировать" факт одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
В понедельник прошло заседание СБ ООН, посвященное теме исполнения резолюции 2231, утвердившей создание СВПД.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 10:42
Дипломатический источник прокомментировал заявления США о тупике по СВПД
Небензя выразил сожаление, что в своем выступлении координатор "формата 2231" "не указал прямо на всем известную первопричину нынешних проблем с СВПД – односторонний выход США из "сделки" и последующее нарушение ее положений, включая введение односторонних санкций против Ирана". "Этот же серьезный недостаток просматривается в полугодовом докладе генсекретаря ООН по вопросам выполнения резолюции Совета Безопасности 2231. Он читается так, что между действиями США и Ирана фактически ставится "знак равенства", - сказал Небензя.
"В целом складывается впечатление, что и генсекретарь ООН, и наши западные коллеги сейчас стремятся максимально "заретушировать" факт одностороннего выхода Вашингтона из СВПД в 2018 году, что создает искаженную картину, будто бы "сделка" то ли начала разваливаться сама собой, то ли – что еще более абсурдно – что в ее "пробуксовке" изначально виноват Тегеран", - подчеркнул он.
Небензя напомнил, что речь должна идти не об изъятиях из ограничений, а о полной отмене на постоянной и проверяемой основе незаконных дискриминационных мер, введенных США против Ирана в нарушение резолюции 2231. "Из доклада генсекретаря может сложиться ложное впечатление о том, что изъятий было бы вполне достаточно", - добавил он.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 11:27
Решение о возобновлении СВПД остается за США, заявил президент Ирана
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 18:54В мире
США считают неактуальным вопрос восстановления СВПД
 
В миреВасилий НебензяАнтониу ГутеррешДональд ТрампИранСШАООНЕвросоюзТегеран (город)Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала