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Небензя заявил, что Киев не может доказать применение Россией иранских БПЛА - РИА Новости, 20.12.2022
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Небензя заявил, что Киев не может доказать применение Россией иранских БПЛА
Небензя заявил, что Киев не может доказать применение Россией иранских БПЛА - РИА Новости, 20.12.2022
Небензя заявил, что Киев не может доказать применение Россией иранских БПЛА
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал надуманными обвинения в адрес РФ в применении иранских беспилотников на Украине, подчеркнув, что Киев до сих пор не... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T01:07
2022-12-20T01:14
василий небензя
хосейн амир абдоллахиан
россия
иран
оон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
тегеран (город)
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ООН, 20 дек – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал надуманными обвинения в адрес РФ в применении иранских беспилотников на Украине, подчеркнув, что Киев до сих пор не может предоставить Тегерану документальных подтверждений этим утверждениям. Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения неоднократно опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но это было за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он подчеркнул, что "обвинения носят абсолютно надуманный искусственный характер". "Нам известно, что представители Киева до сих пор не могут предоставить Тегерану по двусторонним каналам каких-либо документальных подтверждений использования российскими военными БПЛА иранского происхождения", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
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василий небензя, хосейн амир абдоллахиан, россия, иран, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), тегеран (город)
Василий Небензя, Хосейн Амир Абдоллахиан, Россия, Иран, ООН, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Тегеран (город)
01:07 20.12.2022 (обновлено: 01:14 20.12.2022)
 
Небензя заявил, что Киев не может доказать применение Россией иранских БПЛА

Небензя: обвинения России в применении иранских беспилотников на Украине надуманы

© AP Photo / Jason DeCrowПостоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Jason DeCrow
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 дек – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал надуманными обвинения в адрес РФ в применении иранских беспилотников на Украине, подчеркнув, что Киев до сих пор не может предоставить Тегерану документальных подтверждений этим утверждениям.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения неоднократно опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но это было за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.

"Отдельно хотелось бы остановиться на еще одной теме, которая не имеет никакого отношения к восстановлению СВПД и которую пытаются раскрутить западные коллеги – якобы осуществляемые Ираном поставки БПЛА в Россию для их применения на Украине", - отметил Небензя.

Он подчеркнул, что "обвинения носят абсолютно надуманный искусственный характер".
"Нам известно, что представители Киева до сих пор не могут предоставить Тегерану по двусторонним каналам каких-либо документальных подтверждений использования российскими военными БПЛА иранского происхождения", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 23:37
Небензя: у Секретариата ООН нет полномочий вести "расследование" по дронам
 
Василий НебензяХосейн Амир АбдоллахианРоссияИранООНСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Тегеран (город)
 
 
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