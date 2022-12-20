https://ria.ru/20221220/nebenzya-1839877990.html

Небензя заявил, что Киев не может доказать применение Россией иранских БПЛА

Небензя заявил, что Киев не может доказать применение Россией иранских БПЛА - РИА Новости, 20.12.2022

Небензя заявил, что Киев не может доказать применение Россией иранских БПЛА

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал надуманными обвинения в адрес РФ в применении иранских беспилотников на Украине, подчеркнув, что Киев до сих пор не... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T01:07

2022-12-20T01:07

2022-12-20T01:14

василий небензя

хосейн амир абдоллахиан

россия

иран

оон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

тегеран (город)

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ООН, 20 дек – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал надуманными обвинения в адрес РФ в применении иранских беспилотников на Украине, подчеркнув, что Киев до сих пор не может предоставить Тегерану документальных подтверждений этим утверждениям. Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения неоднократно опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но это было за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он подчеркнул, что "обвинения носят абсолютно надуманный искусственный характер". "Нам известно, что представители Киева до сих пор не могут предоставить Тегерану по двусторонним каналам каких-либо документальных подтверждений использования российскими военными БПЛА иранского происхождения", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.

https://ria.ru/20221021/obvinenie-1825828134.html

россия

иран

тегеран (город)

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василий небензя, хосейн амир абдоллахиан, россия, иран, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), тегеран (город)