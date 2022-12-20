https://ria.ru/20221220/nauka-1839908518.html

Мишустин вручит премии правительства России в области науки и техники

Мишустин вручит премии правительства России в области науки и техники - РИА Новости, 20.12.2022

Мишустин вручит премии правительства России в области науки и техники

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник вручит дипломы лауреатам премий правительства Российской Федерации 2022 года в области науки и техники, сообщила... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:07

2022-12-20T10:07

2022-12-20T10:07

наука

михаил мишустин

россия

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник вручит дипломы лауреатам премий правительства Российской Федерации 2022 года в области науки и техники, сообщила пресс-служба кабинета министров. В торжественной церемонии примут участие вице-премьеры Виктория Абрамченко, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Премии правительства Российской Федерации в области науки и техники присуждаются ежегодно гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся созданием и широким применением в производстве принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ; практическую реализацию изобретений, открывающих новые направления в технике и технологиях; научно-исследовательские разработки, содействующие повышению эффективности реального сектора экономики. Также премией отмечаются высокие результаты в исследованиях, разработке и практическом применении новых методов и средств в медицине и здравоохранении; научно-исследовательские разработки, применяемые в области разведки, добычи и переработки полезных ископаемых; высокоэффективные научно-технические разработки, реализованные на практике в области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; научные, проектно-конструкторские и технологические достижения в области строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; работы, являющиеся вкладом в решение проблем экологии и охраны природы. Премии удостаиваются и научно-технические исследования и разработки в интересах обороны и безопасности страны, результаты которых использованы при создании новой военной и специальной техники.

https://ria.ru/20221214/nauka-1838593406.html

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михаил мишустин, россия, навигатор абитуриента, университетская наука