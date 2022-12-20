Рейтинг@Mail.ru
НАТО имеет все шансы развалиться изнутри, считает Слуцкий - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/nato-1840106539.html
НАТО имеет все шансы развалиться изнутри, считает Слуцкий
НАТО имеет все шансы развалиться изнутри, считает Слуцкий - РИА Новости, 20.12.2022
НАТО имеет все шансы развалиться изнутри, считает Слуцкий
НАТО имеет все шансы развалиться изнутри, для развала альянса России и Китаю не надо стараться, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T19:48
2022-12-20T19:48
в мире
цены на нефть
россия
китай
сша
госдума рф
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_f61d9c510940e98b995c046f23baa5c2.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. НАТО имеет все шансы развалиться изнутри, для развала альянса России и Китаю не надо стараться, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Ранее посол США в НАТО Джулинанн Смит заявила, что Россия и Китай обмениваются стратегиями по ослаблению альянса. "Для развала НАТО ни России, ни Китаю стараться не надо. Все уже не помнят, как президент Франции Макрон говорил о смерти мозга Альянса. А ведь во многом он был прав. Если бы не бездумная политика в отношении натовского расширения на Восток, если бы не намеренное разобщение двух братских народов извне, если бы не проект "анти-Россия" на Украине - сегодняшнего кризиса не было бы и в помине", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, "Альянс имеет все шансы развалиться изнутри". "Даже в авторитетной американской прессе заговорили совсем недавно о выходе США из НАТО как самом действенном способе завершить украинский конфликт. И в Европе, уверен, не избежать несварения от все больше протухающей американской гегемонии", - добавил Слуцкий.
https://ria.ru/20221220/snaryady-1839746894.html
https://ria.ru/20221220/nato-1839912228.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_140:182:2628:2048_1920x0_80_0_0_ca72e5474e7d8337d600b228154043ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, россия, китай, сша, госдума рф, нато
В мире, Цены на нефть, Россия, Китай, США, Госдума РФ, НАТО
19:48 20.12.2022
 
НАТО имеет все шансы развалиться изнутри, считает Слуцкий

Слуцкий: для развала НАТО не надо "стараться", альянс имеет все шансы развалиться изнутри

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. НАТО имеет все шансы развалиться изнутри, для развала альянса России и Китаю не надо стараться, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Ранее посол США в НАТО Джулинанн Смит заявила, что Россия и Китай обмениваются стратегиями по ослаблению альянса.
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Это бездонная яма". С какой проблемой столкнулись в НАТО
"Для развала НАТО ни России, ни Китаю стараться не надо. Все уже не помнят, как президент Франции Макрон говорил о смерти мозга Альянса. А ведь во многом он был прав. Если бы не бездумная политика в отношении натовского расширения на Восток, если бы не намеренное разобщение двух братских народов извне, если бы не проект "анти-Россия" на Украине - сегодняшнего кризиса не было бы и в помине", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
По его словам, "Альянс имеет все шансы развалиться изнутри".
"Даже в авторитетной американской прессе заговорили совсем недавно о выходе США из НАТО как самом действенном способе завершить украинский конфликт. И в Европе, уверен, не избежать несварения от все больше протухающей американской гегемонии", - добавил Слуцкий.
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 10:18
Американский конгрессмен утверждает, что НАТО победит Россию за три дня
 
В миреЦены на нефтьРоссияКитайСШАГосдума РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала