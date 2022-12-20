https://ria.ru/20221220/nato-1840106539.html
НАТО имеет все шансы развалиться изнутри, считает Слуцкий
НАТО имеет все шансы развалиться изнутри, считает Слуцкий - РИА Новости, 20.12.2022
НАТО имеет все шансы развалиться изнутри, считает Слуцкий
НАТО имеет все шансы развалиться изнутри, для развала альянса России и Китаю не надо стараться, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T19:48
2022-12-20T19:48
2022-12-20T19:48
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. НАТО имеет все шансы развалиться изнутри, для развала альянса России и Китаю не надо стараться, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Ранее посол США в НАТО Джулинанн Смит заявила, что Россия и Китай обмениваются стратегиями по ослаблению альянса. "Для развала НАТО ни России, ни Китаю стараться не надо. Все уже не помнят, как президент Франции Макрон говорил о смерти мозга Альянса. А ведь во многом он был прав. Если бы не бездумная политика в отношении натовского расширения на Восток, если бы не намеренное разобщение двух братских народов извне, если бы не проект "анти-Россия" на Украине - сегодняшнего кризиса не было бы и в помине", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, "Альянс имеет все шансы развалиться изнутри". "Даже в авторитетной американской прессе заговорили совсем недавно о выходе США из НАТО как самом действенном способе завершить украинский конфликт. И в Европе, уверен, не избежать несварения от все больше протухающей американской гегемонии", - добавил Слуцкий.
https://ria.ru/20221220/snaryady-1839746894.html
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в мире, цены на нефть, россия, китай, сша, госдума рф, нато
В мире, Цены на нефть, Россия, Китай, США, Госдума РФ, НАТО
НАТО имеет все шансы развалиться изнутри, считает Слуцкий
Слуцкий: для развала НАТО не надо "стараться", альянс имеет все шансы развалиться изнутри