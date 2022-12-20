14:42 20.12.2022 (обновлено: 15:24 20.12.2022)
ВС России на Донецком направлении уничтожили более ста военных за сутки
Минобороны: ВС России на Донецком направлении уничтожили более ста военных за сутки
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вооруженные силы продолжили наступательные действия на Донецком направлении и уничтожили более ста украинских военных, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 20 декабря.
Российские военнослужащие нанесли удар по позициям противника в районе Ивано-Дарьевки, Бахмутского и Орловки в ДНР.
"В результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожено более ста украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля", — сообщили в военном ведомстве.
В министерстве рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.
Краснолиманское направление
Российской армии удалось поразить украинские соединения и скопление военной техники возле Невского, а также ликвидировать три диверсионно-разведывательные группы рядом с Червоной Дибровой и Стельмаховкой в Луганской Народной Республике.
Потери ВСУ за минувшие сутки составили:
- —до 50 военнослужащих;
- —две боевые бронированные машины;
- —три пикапа.
Южнодонецкое направление
Удары российской артиллерии уничтожили пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ возле Константиновки и Золотой Нивы в Донецкой Народной Республике.
В районе Новодонецкого российские военные ликвидировали диверсионную группу противника. Украинские войска потеряли на этом участке боевых действий:
- —до 70 военнослужащих убитыми и ранеными;
- —три боевые бронированные машины;
- —два пикапа.
Купянское направление
Украина понесла значительные потери в результате ударов российской авиации и артиллерии неподалеку от Кисловки в Харьковской области.
"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля", — уточнили в Министерстве обороны.
Кроме того, за минувшие сутки российская авиация и силы ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 и два военных вертолета Ми-8 на территории ДНР.
Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.