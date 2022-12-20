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ВС России на Донецком направлении уничтожили более ста военных за сутки - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/nastuplenie-1840001187.html
ВС России на Донецком направлении уничтожили более ста военных за сутки
ВС России на Донецком направлении уничтожили более ста военных за сутки - РИА Новости, 20.12.2022
ВС России на Донецком направлении уничтожили более ста военных за сутки
Вооруженные силы продолжили наступательные действия на Донецком направлении и уничтожили более ста украинских военных, говорится в сводке Минобороны о ходе... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:42
2022-12-20T15:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
в мире
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вооруженные силы продолжили наступательные действия на Донецком направлении и уничтожили более ста украинских военных, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 20 декабря.Российские военнослужащие нанесли удар по позициям противника в районе Ивано-Дарьевки, Бахмутского и Орловки в ДНР.В министерстве рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.Краснолиманское направлениеРоссийской армии удалось поразить украинские соединения и скопление военной техники возле Невского, а также ликвидировать три диверсионно-разведывательные группы рядом с Червоной Дибровой и Стельмаховкой в Луганской Народной Республике.Потери ВСУ за минувшие сутки составили:Южнодонецкое направлениеУдары российской артиллерии уничтожили пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ возле Константиновки и Золотой Нивы в Донецкой Народной Республике.В районе Новодонецкого российские военные ликвидировали диверсионную группу противника. Украинские войска потеряли на этом участке боевых действий:Купянское направлениеУкраина понесла значительные потери в результате ударов российской авиации и артиллерии неподалеку от Кисловки в Харьковской области. Кроме того, за минувшие сутки российская авиация и силы ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 и два военных вертолета Ми-8 на территории ДНР.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839966295.html
https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839747336.html
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вооруженные силы рф, в мире, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, донецкая народная республика, украина, миг-29, су-25, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Украина, МиГ-29, Су-25, Ми-8 АМТШ
14:42 20.12.2022 (обновлено: 15:24 20.12.2022)
 
ВС России на Донецком направлении уничтожили более ста военных за сутки

Минобороны: ВС России на Донецком направлении уничтожили более ста военных за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа РСЗО на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вооруженные силы продолжили наступательные действия на Донецком направлении и уничтожили более ста украинских военных, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 20 декабря.
Российские военнослужащие нанесли удар по позициям противника в районе Ивано-Дарьевки, Бахмутского и Орловки в ДНР.
"В результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожено более ста украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля", — сообщили в военном ведомстве.
В министерстве рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.
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Вчера, 13:09Специальная военная операция на Украине
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Краснолиманское направление

Российской армии удалось поразить украинские соединения и скопление военной техники возле Невского, а также ликвидировать три диверсионно-разведывательные группы рядом с Червоной Дибровой и Стельмаховкой в Луганской Народной Республике.
Потери ВСУ за минувшие сутки составили:
  • до 50 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три пикапа.
Уничтожение опорного пункта с наемниками под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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Южнодонецкое направление

Удары российской артиллерии уничтожили пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ возле Константиновки и Золотой Нивы в Донецкой Народной Республике.
В районе Новодонецкого российские военные ликвидировали диверсионную группу противника. Украинские войска потеряли на этом участке боевых действий:
  • до 70 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • три боевые бронированные машины;
  • два пикапа.
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Российский военный рассказал об успехах на Запорожском направлении

Купянское направление

Украина понесла значительные потери в результате ударов российской авиации и артиллерии неподалеку от Кисловки в Харьковской области.

"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля", — уточнили в Министерстве обороны.

Кроме того, за минувшие сутки российская авиация и силы ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 и два военных вертолета Ми-8 на территории ДНР.
Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 декабря, 15:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.12.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМиГ-29Су-25Ми-8 АМТШ
 
 
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