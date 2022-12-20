https://ria.ru/20221220/nastuplenie-1840001187.html

ВС России на Донецком направлении уничтожили более ста военных за сутки

ВС России на Донецком направлении уничтожили более ста военных за сутки - РИА Новости, 20.12.2022

ВС России на Донецком направлении уничтожили более ста военных за сутки

Вооруженные силы продолжили наступательные действия на Донецком направлении и уничтожили более ста украинских военных, говорится в сводке Минобороны о ходе... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:42

2022-12-20T14:42

2022-12-20T15:24

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вооруженные силы продолжили наступательные действия на Донецком направлении и уничтожили более ста украинских военных, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 20 декабря.Российские военнослужащие нанесли удар по позициям противника в районе Ивано-Дарьевки, Бахмутского и Орловки в ДНР.В министерстве рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.Краснолиманское направлениеРоссийской армии удалось поразить украинские соединения и скопление военной техники возле Невского, а также ликвидировать три диверсионно-разведывательные группы рядом с Червоной Дибровой и Стельмаховкой в Луганской Народной Республике.Потери ВСУ за минувшие сутки составили:Южнодонецкое направлениеУдары российской артиллерии уничтожили пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ возле Константиновки и Золотой Нивы в Донецкой Народной Республике.В районе Новодонецкого российские военные ликвидировали диверсионную группу противника. Украинские войска потеряли на этом участке боевых действий:Купянское направлениеУкраина понесла значительные потери в результате ударов российской авиации и артиллерии неподалеку от Кисловки в Харьковской области. Кроме того, за минувшие сутки российская авиация и силы ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 и два военных вертолета Ми-8 на территории ДНР.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221220/ukraina-1839966295.html

https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839747336.html

https://ria.ru/20221218/zaporozhe-1839552307.html

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донецкая народная республика

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