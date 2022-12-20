https://ria.ru/20221220/napadenie-1840101510.html

В сочинском кафе подросток напал с ножом на знакомого

В сочинском кафе подросток напал с ножом на знакомого - РИА Новости, 20.12.2022

В сочинском кафе подросток напал с ножом на знакомого

Семнадцатилетний подросток напал ножом на знакомого в сочинском кафе, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T19:17

2022-12-20T19:17

2022-12-20T19:17

происшествия

россия

краснодарский край

сочи

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 20 дек – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток напал ножом на знакомого в сочинском кафе, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, сообщили в пресс-службе управления СК России по Краснодарскому краю. "По данным следствия, 14 декабря текущего года группа молодых людей, среди которых находились подозреваемый и потерпевший, отдыхали в помещении одного из ресторанов быстрого питания на улице Навагинской города Сочи. Между ними возник конфликт на почве личных взаимоотношений, в ходе которого несовершеннолетний достал находившийся при нем нож и нанес несколько ударов в лицо, туловище и предплечье своему оппоненту", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшего госпитализировали, его жизни ничто не угрожает. "Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему 18-летнему знакомому с использованием предметов в качестве оружия (п."з" ч.2 ст.111 УК РФ)", - говорится в сообщении. Подозреваемого отправили под домашний арест. Свою проверку после конфликта начала прокуратура Краснодарского края, она намерена проверить условия, в которых воспитывается подросток.

https://ria.ru/20221130/napadenie-1835158136.html

https://ria.ru/20221028/arest-1827655674.html

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происшествия, россия, краснодарский край, сочи, следственный комитет россии (ск рф)