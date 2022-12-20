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Получивший Орден Мужества сержант заявил о боевом настрое его подразделения
Получивший Орден Мужества сержант заявил о боевом настрое его подразделения - РИА Новости, 20.12.2022
Получивший Орден Мужества сержант заявил о боевом настрое его подразделения
Сержант войск Нацгвардии Лев Макеев, получивший сегодня в Кремле Орден Мужества из рук президента РФ Владимира Путина, заявил, что у его подразделения боевой... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:00
2022-12-20T17:00
2022-12-20T17:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сержант войск Нацгвардии Лев Макеев, получивший сегодня в Кремле Орден Мужества из рук президента РФ Владимира Путина, заявил, что у его подразделения боевой настрой и они готовы к выполнению любых боевых задач. "Боевой орден на груди, красный берет на голове - это ко многому обязывает. А самое главное право, которое он даёт - это первым вступить в бой", - добавил он.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Получивший Орден Мужества сержант заявил о боевом настрое его подразделения
Нацгвардеец Макеев, удостоенный Ордена Мужества, заявил о боевом настрое его подразделения