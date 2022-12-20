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Получивший Орден Мужества сержант заявил о боевом настрое его подразделения

Получивший Орден Мужества сержант заявил о боевом настрое его подразделения - РИА Новости, 20.12.2022

Получивший Орден Мужества сержант заявил о боевом настрое его подразделения

Сержант войск Нацгвардии Лев Макеев, получивший сегодня в Кремле Орден Мужества из рук президента РФ Владимира Путина, заявил, что у его подразделения боевой... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:00

2022-12-20T17:00

2022-12-20T17:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сержант войск Нацгвардии Лев Макеев, получивший сегодня в Кремле Орден Мужества из рук президента РФ Владимира Путина, заявил, что у его подразделения боевой настрой и они готовы к выполнению любых боевых задач. "Боевой орден на груди, красный берет на голове - это ко многому обязывает. А самое главное право, которое он даёт - это первым вступить в бой", - добавил он.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)