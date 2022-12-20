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Получивший Орден Мужества сержант заявил о боевом настрое его подразделения - РИА Новости, 20.12.2022
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Получивший Орден Мужества сержант заявил о боевом настрое его подразделения
Получивший Орден Мужества сержант заявил о боевом настрое его подразделения - РИА Новости, 20.12.2022
Получивший Орден Мужества сержант заявил о боевом настрое его подразделения
Сержант войск Нацгвардии Лев Макеев, получивший сегодня в Кремле Орден Мужества из рук президента РФ Владимира Путина, заявил, что у его подразделения боевой... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:00
2022-12-20T17:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сержант войск Нацгвардии Лев Макеев, получивший сегодня в Кремле Орден Мужества из рук президента РФ Владимира Путина, заявил, что у его подразделения боевой настрой и они готовы к выполнению любых боевых задач. "Боевой орден на груди, красный берет на голове - это ко многому обязывает. А самое главное право, которое он даёт - это первым вступить в бой", - добавил он.
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
17:00 20.12.2022
 
Получивший Орден Мужества сержант заявил о боевом настрое его подразделения

Нацгвардеец Макеев, удостоенный Ордена Мужества, заявил о боевом настрое его подразделения

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и сержант войск Национальной гвардии Лев Макеев на церемонии вручения государственных наград
Президент России Владимир Путин и сержант войск Национальной гвардии Лев Макеев на церемонии вручения государственных наград - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сержант войск Нацгвардии Лев Макеев, получивший сегодня в Кремле Орден Мужества из рук президента РФ Владимира Путина, заявил, что у его подразделения боевой настрой и они готовы к выполнению любых боевых задач.
"Настрой боевой... У моего подразделения нет других вариантов - у нас всегда боевой настрой, мы всегда готовы выполнять любую задачу в любом месте при любых условиях", - сказал Макеев журналистам.
"Боевой орден на груди, красный берет на голове - это ко многому обязывает. А самое главное право, которое он даёт - это первым вступить в бой", - добавил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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