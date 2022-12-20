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Крымский мост временно закроют для автотранспорта 21 декабря

Крымский мост временно закроют для автотранспорта 21 декабря - РИА Новости, 20.12.2022

Крымский мост временно закроют для автотранспорта 21 декабря

Движение автомобилей по Крымскому мосту 21 декабря с 12.00 будет ограничено, а с 13.00 до 18.00 - полностью приостановлено, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:41

2022-12-20T10:41

2022-12-20T10:41

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Движение автомобилей по Крымскому мосту 21 декабря с 12.00 будет ограничено, а с 13.00 до 18.00 - полностью приостановлено, сообщает Минтранс РФ. "В связи с ремонтно-восстановительными работами 21 декабря с 12.00 (мск) будет временно ограничено движение транспорта по Крымскому мосту. С 13.00 до 18.00 движение транспорта будет полностью остановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для тяжелого грузового автотранспорта он будет открыт не ранее декабря, уточняли ранее в Минтрансе.

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