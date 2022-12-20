https://ria.ru/20221220/moskva-1839933249.html
Патрулирование лесопарков усилено в Москве для предотвращения вырубки елей
Патрулирование лесопарков усилено в Москве для предотвращения вырубки елей - РИА Новости, 20.12.2022
Патрулирование лесопарков усилено в Москве для предотвращения вырубки елей
В преддверии новогодних праздников усилено патрулирование природных территорий для предотвращения незаконной вырубки елей, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:25
2022-12-20T11:25
2022-12-20T11:25
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москва
петр бирюков
мосприрода
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В преддверии новогодних праздников усилено патрулирование природных территорий для предотвращения незаконной вырубки елей, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В столице стартовала ежегодная профилактическая акция "Ель", направленная на пресечение незаконной вырубки хвойных деревьев. В рамках ее проведения повышен контроль на природных территориях, организовано их усиленное патрулирование силами инспекторов "Мосприроды", в том числе с использованием спецтехники", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что за незаконную вырубку елей законодательством предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности. "Для профилактики таких происшествий в преддверии новогодних праздников специалисты проводят масштабную информационную работу. На встречах с москвичами, в том числе в онлайн-формате, объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных и к каким последствиях может привести", - рассказал Бирюков. Он подчеркнул, что, благодаря проводимой превентивной работе в прошлом году не было зафиксировано ни одного случая незаконной вырубки деревьев хвойных пород на природных территориях Москвы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосприрода
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В преддверии новогодних праздников усилено патрулирование природных территорий для предотвращения незаконной вырубки елей, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В столице стартовала ежегодная профилактическая акция "Ель", направленная на пресечение незаконной вырубки хвойных деревьев. В рамках ее проведения повышен контроль на природных территориях, организовано их усиленное патрулирование силами инспекторов "Мосприроды
", в том числе с использованием спецтехники", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что за незаконную вырубку елей законодательством предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности.
"Для профилактики таких происшествий в преддверии новогодних праздников специалисты проводят масштабную информационную работу. На встречах с москвичами, в том числе в онлайн-формате, объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных и к каким последствиях может привести", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что, благодаря проводимой превентивной работе в прошлом году не было зафиксировано ни одного случая незаконной вырубки деревьев хвойных пород на природных территориях Москвы.