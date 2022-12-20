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Уборка снега во дворах и очистка крыш будет продолжаться в Москве - РИА Новости, 20.12.2022
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Уборка снега во дворах и очистка крыш будет продолжаться в Москве
Уборка снега во дворах и очистка крыш будет продолжаться в Москве - РИА Новости, 20.12.2022
Уборка снега во дворах и очистка крыш будет продолжаться в Москве
Уборка снега во дворах и очистка от снега и наледи крыш будет продолжаться в Москве во вторник, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:36
2022-12-20T10:36
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москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уборка снега во дворах и очистка от снега и наледи крыш будет продолжаться в Москве во вторник, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Уборка снега в Москве продолжается в круглосуточном режиме. Ночью проводили работы по очистке пешеходных зон, общественных пространств, погрузке и вывозу снежных валов. Днем мероприятия по уборке снега продолжатся на дворовых территориях. Вновь будут активизированы работы по очистке от снега и наледи крыш жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации последствий мощного снегопада задействованы все необходимые силы и средства, включая ресурсы инженерных компаний города. Для специалистов организованы пункты обогрева и полевые кухни.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
10:36 20.12.2022
 

Уборка снега во дворах и очистка крыш будет продолжаться в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы во время чистки кровли от снега в Москве
Сотрудник коммунальной службы во время чистки кровли от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальной службы во время чистки кровли от снега в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уборка снега во дворах и очистка от снега и наледи крыш будет продолжаться в Москве во вторник, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Уборка снега в Москве продолжается в круглосуточном режиме. Ночью проводили работы по очистке пешеходных зон, общественных пространств, погрузке и вывозу снежных валов. Днем мероприятия по уборке снега продолжатся на дворовых территориях. Вновь будут активизированы работы по очистке от снега и наледи крыш жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий", - говорится в сообщении.
Ликвидация последствий снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Отмечается, что в ликвидации последствий мощного снегопада задействованы все необходимые силы и средства, включая ресурсы инженерных компаний города. Для специалистов организованы пункты обогрева и полевые кухни.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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