https://ria.ru/20221220/moskva-1839918350.html

Уборка снега во дворах и очистка крыш будет продолжаться в Москве

Уборка снега во дворах и очистка крыш будет продолжаться в Москве - РИА Новости, 20.12.2022

Уборка снега во дворах и очистка крыш будет продолжаться в Москве

Уборка снега во дворах и очистка от снега и наледи крыш будет продолжаться в Москве во вторник, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:36

2022-12-20T10:36

2022-12-20T10:36

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уборка снега во дворах и очистка от снега и наледи крыш будет продолжаться в Москве во вторник, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Уборка снега в Москве продолжается в круглосуточном режиме. Ночью проводили работы по очистке пешеходных зон, общественных пространств, погрузке и вывозу снежных валов. Днем мероприятия по уборке снега продолжатся на дворовых территориях. Вновь будут активизированы работы по очистке от снега и наледи крыш жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации последствий мощного снегопада задействованы все необходимые силы и средства, включая ресурсы инженерных компаний города. Для специалистов организованы пункты обогрева и полевые кухни.

https://realty.ria.ru/20221220/sneg-1839738596.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы