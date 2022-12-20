https://ria.ru/20221220/moskva-1839918350.html
Уборка снега во дворах и очистка крыш будет продолжаться в Москве
Уборка снега во дворах и очистка крыш будет продолжаться в Москве - РИА Новости, 20.12.2022
Уборка снега во дворах и очистка крыш будет продолжаться в Москве
Уборка снега во дворах и очистка от снега и наледи крыш будет продолжаться в Москве во вторник, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:36
2022-12-20T10:36
2022-12-20T10:36
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уборка снега во дворах и очистка от снега и наледи крыш будет продолжаться в Москве во вторник, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Уборка снега в Москве продолжается в круглосуточном режиме. Ночью проводили работы по очистке пешеходных зон, общественных пространств, погрузке и вывозу снежных валов. Днем мероприятия по уборке снега продолжатся на дворовых территориях. Вновь будут активизированы работы по очистке от снега и наледи крыш жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации последствий мощного снегопада задействованы все необходимые силы и средства, включая ресурсы инженерных компаний города. Для специалистов организованы пункты обогрева и полевые кухни.
https://realty.ria.ru/20221220/sneg-1839738596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы