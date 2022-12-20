https://ria.ru/20221220/moshenniki-1839880425.html
Киберспециалист раскрыл, как мошенники обводят вокруг пальца любого
Киберспециалист раскрыл, как мошенники обводят вокруг пальца любого - РИА Новости, 20.12.2022
Киберспециалист раскрыл, как мошенники обводят вокруг пальца любого
Даже самым информированным россиянам невозможно на 100% обезопасить себя от мошенников, рассказал в беседе с "Прайм" руководитель департамента по... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T03:18
2022-12-20T03:18
2022-12-20T03:18
алексей сизов
инфосистемы джет
технологии
мошенники
мошенничество
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Даже самым информированным россиянам невозможно на 100% обезопасить себя от мошенников, рассказал в беседе с "Прайм" руководитель департамента по противодействию мошенничеству "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.По словам эксперта, злоумышленники вплетают в свои схемы новые повестки и бытовые ситуации, стараясь застать граждан в наиболее уязвимом положении.Например, отметил Сизов, мошенники могут позвонить через 10-15 минут после доставки потенциальной жертве банковской карты, сообщив о необходимости активировать "пластик". При этом злоумышленник будет задавать вопросы, которые не вызовут подозрения в обмане, подчеркнул он.
https://ria.ru/20221217/moshenniki-1839340290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей сизов, инфосистемы джет, технологии, мошенники, мошенничество
Алексей Сизов, Инфосистемы Джет, Технологии, мошенники, Мошенничество
Киберспециалист раскрыл, как мошенники обводят вокруг пальца любого
Киберэксперт Сизов: мошенники звонят жертве сразу после получения банковской карты