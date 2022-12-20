https://ria.ru/20221220/moshenniki-1839880425.html

Киберспециалист раскрыл, как мошенники обводят вокруг пальца любого

Киберспециалист раскрыл, как мошенники обводят вокруг пальца любого - РИА Новости, 20.12.2022

Киберспециалист раскрыл, как мошенники обводят вокруг пальца любого

Даже самым информированным россиянам невозможно на 100% обезопасить себя от мошенников, рассказал в беседе с "Прайм" руководитель департамента по... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T03:18

2022-12-20T03:18

2022-12-20T03:18

алексей сизов

инфосистемы джет

технологии

мошенники

мошенничество

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Даже самым информированным россиянам невозможно на 100% обезопасить себя от мошенников, рассказал в беседе с "Прайм" руководитель департамента по противодействию мошенничеству "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.По словам эксперта, злоумышленники вплетают в свои схемы новые повестки и бытовые ситуации, стараясь застать граждан в наиболее уязвимом положении.Например, отметил Сизов, мошенники могут позвонить через 10-15 минут после доставки потенциальной жертве банковской карты, сообщив о необходимости активировать "пластик". При этом злоумышленник будет задавать вопросы, которые не вызовут подозрения в обмане, подчеркнул он.

https://ria.ru/20221217/moshenniki-1839340290.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

алексей сизов, инфосистемы джет, технологии, мошенники, мошенничество