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Киберспециалист раскрыл, как мошенники обводят вокруг пальца любого - РИА Новости, 20.12.2022
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Киберспециалист раскрыл, как мошенники обводят вокруг пальца любого
Киберспециалист раскрыл, как мошенники обводят вокруг пальца любого - РИА Новости, 20.12.2022
Киберспециалист раскрыл, как мошенники обводят вокруг пальца любого
Даже самым информированным россиянам невозможно на 100% обезопасить себя от мошенников, рассказал в беседе с "Прайм" руководитель департамента по... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T03:18
2022-12-20T03:18
алексей сизов
инфосистемы джет
технологии
мошенники
мошенничество
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Даже самым информированным россиянам невозможно на 100% обезопасить себя от мошенников, рассказал в беседе с "Прайм" руководитель департамента по противодействию мошенничеству "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.По словам эксперта, злоумышленники вплетают в свои схемы новые повестки и бытовые ситуации, стараясь застать граждан в наиболее уязвимом положении.Например, отметил Сизов, мошенники могут позвонить через 10-15 минут после доставки потенциальной жертве банковской карты, сообщив о необходимости активировать "пластик". При этом злоумышленник будет задавать вопросы, которые не вызовут подозрения в обмане, подчеркнул он.
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алексей сизов, инфосистемы джет, технологии, мошенники, мошенничество
Алексей Сизов, Инфосистемы Джет, Технологии, мошенники, Мошенничество
03:18 20.12.2022
 
Киберспециалист раскрыл, как мошенники обводят вокруг пальца любого

Киберэксперт Сизов: мошенники звонят жертве сразу после получения банковской карты

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкКомпьютерная клавиатура
Компьютерная клавиатура - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Компьютерная клавиатура. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Даже самым информированным россиянам невозможно на 100% обезопасить себя от мошенников, рассказал в беседе с "Прайм" руководитель департамента по противодействию мошенничеству "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
По словам эксперта, злоумышленники вплетают в свои схемы новые повестки и бытовые ситуации, стараясь застать граждан в наиболее уязвимом положении.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 06:18
Операторы связи рассказали, как мошенники обманывают россиян
Например, отметил Сизов, мошенники могут позвонить через 10-15 минут после доставки потенциальной жертве банковской карты, сообщив о необходимости активировать "пластик". При этом злоумышленник будет задавать вопросы, которые не вызовут подозрения в обмане, подчеркнул он.
 
Алексей СизовИнфосистемы ДжетТехнологиимошенникиМошенничество
 
 
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