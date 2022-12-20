https://ria.ru/20221220/moor-1839994085.html

Моор вручил награды лидерам тюменской молодежи

Моор вручил награды лидерам тюменской молодежи - РИА Новости, 20.12.2022

Моор вручил награды лидерам тюменской молодежи

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с организаторами социально значимых молодежных проектов и событий, победившими в региональной... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:27

2022-12-20T14:27

2022-12-20T14:27

тюменская область

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с организаторами социально значимых молодежных проектов и событий, победившими в региональной конкурсной программе "Молодежная лидерская премия". "Молодежная лидерская премия" проводится при поддержке президентской платформы "Россия – страна возможностей", проекты победителей включат в онлайн-каталог "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее". "Поздравил победителей Молодежной лидерской премии. Вручил креативным и амбициозным землякам их заслуженные награды. В этом году отмечены 72 проекта. Направления разные: экология и туризм, добровольчество и медиа, предпринимательство и образование, наука и спорт. Энергии у ребят хоть отбавляй, уверен, им по плечу любая задача! За такими молодежными лидерами будущее Тюменской области", – написал Александр Моор в своем Telegram-канале. По данным областного правительства, в регионе действует более 500 молодежных сообществ, успешно работает сеть из семи общественных пространств. В год проводится около 5 тысяч событий и проектов, которые охватывают важные сферы жизни области. "В Тюменской области созданы необходимые условия для развития молодежи. Проводятся конкурс молодежных проектов "Моя идея" и творческий конкурс "Цех". В рамках крупного регионального конкурса грантов проходит номинация, направленная на поддержку молодежных инициатив. Проекты тюменских молодежных сообществ получают высокую оценку на федеральном уровне. Только в 2022 году общая сумма выигранных молодежью грантов превысила 101 миллион рублей", – сообщается на сайте регионального правительства.

https://ria.ru/20221219/sady-1839703449.html

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александр моор, тюменская область