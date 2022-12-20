https://ria.ru/20221220/moldaviya-1840053138.html
В Молдавии оппозиция обвинила власти в желании ввести цензуру в соцсетях
В Молдавии оппозиция обвинила власти в желании ввести цензуру в соцсетях - РИА Новости, 20.12.2022
В Молдавии оппозиция обвинила власти в желании ввести цензуру в соцсетях
Власти Молдавии планируют ограничить доступ к Telegram и TikTok, а также контролировать сообщения в соцсетях, уверяет представитель партии "Строим Европу дома", РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:53
2022-12-20T16:53
2022-12-20T16:53
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КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Власти Молдавии планируют ограничить доступ к Telegram и TikTok, а также контролировать сообщения в соцсетях, уверяет представитель партии "Строим Европу дома", бывший замглавы генерального комиссариата полиции республики Георгий Кавкалюк. Накануне пресс-служба президента Молдавии сообщила, что Высший совет безопасности республики провел заседание, посвященное кибернетической безопасности. Кроме того, глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ в понедельник выразил сожаление, что власти не могут контролировать Telegram-каналы, через которые якобы распространяется дезинформация. "Сегодня я говорил с некоторыми коллегами из разных структур, таких как МВД и СИБ, которые собираются создать рабочую группу. Задачи этой группы: изучение международной практики, особенно таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты и Китай, как запретить в Молдавии несколько видов коммуникационных приложений, которые они (власти - ред.) не могут контролировать и через которые формировались альтернативные источники информации. Первая цель - Telegram, за ней следует TikTok", - написал Кавкалюк в Telegram-канале. Также он уверяет, что власти намерены "установить механизм цензуры сообщений в социальных сетях". По его словам, руководство страны готово закупить программное обеспечение для перехвата сообщений в приложениях, которыми пользуются граждане, например Viber, WatsApp. "Новое ПО для перехвата уже должно быть в рабочем состоянии, как только будут утверждены поправки к закону о СИБ, дающие возможность прослушивать кого угодно, без судебного ордера и возбуждения уголовного дела", - отметил Кавкалюк. Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду, а затем и ряда других официальных лиц, включая министров и высокопоставленных чиновников. Спецслужбы Молдавии запросили помощь у администрации приложения Telegram, чтобы расследовать факт взлома, но уверяют, что не получили ответа.
https://ria.ru/20221218/moldaviya-1839609854.html
https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, telegram, tiktok, viber
В мире, Молдавия, Telegram, TikTok, Viber
В Молдавии оппозиция обвинила власти в желании ввести цензуру в соцсетях
Лидер РАСЕ Кавкалюк: власти Молдавии хотят ограничить доступ к Telegram и ввести цензуру
КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Власти Молдавии планируют ограничить доступ к Telegram и TikTok, а также контролировать сообщения в соцсетях, уверяет представитель партии "Строим Европу дома", бывший замглавы генерального комиссариата полиции республики Георгий Кавкалюк.
Накануне пресс-служба президента Молдавии сообщила, что Высший совет безопасности республики провел заседание, посвященное кибернетической безопасности. Кроме того, глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ в понедельник выразил сожаление, что власти не могут контролировать Telegram-каналы, через которые якобы распространяется дезинформация.
"Сегодня я говорил с некоторыми коллегами из разных структур, таких как МВД и СИБ, которые собираются создать рабочую группу. Задачи этой группы: изучение международной практики, особенно таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты и Китай, как запретить в Молдавии несколько видов коммуникационных приложений, которые они (власти - ред.) не могут контролировать и через которые формировались альтернативные источники информации. Первая цель - Telegram
, за ней следует TikTok", - написал Кавкалюк в Telegram-канале.
Также он уверяет, что власти намерены "установить механизм цензуры сообщений в социальных сетях". По его словам, руководство страны готово закупить программное обеспечение для перехвата сообщений в приложениях, которыми пользуются граждане, например Vi
ber, WatsApp.
"Новое ПО для перехвата уже должно быть в рабочем состоянии, как только будут утверждены поправки к закону о СИБ, дающие возможность прослушивать кого угодно, без судебного ордера и возбуждения уголовного дела", - отметил Кавкалюк.
Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду, а затем и ряда других официальных лиц, включая министров и высокопоставленных чиновников. Спецслужбы Молдавии запросили помощь у администрации приложения Telegram, чтобы расследовать факт взлома, но уверяют, что не получили ответа.