https://ria.ru/20221220/moldaviya-1839988620.html

Молдавские социалисты заблокировали трибуну горсобрания Кишинева

Молдавские социалисты заблокировали трибуну горсобрания Кишинева - РИА Новости, 20.12.2022

Молдавские социалисты заблокировали трибуну горсобрания Кишинева

Представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов заблокировали во вторник трибуну городского собрания в Кишиневе в знак протеста против закрытия шести... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:09

2022-12-20T14:09

2022-12-20T14:09

в мире

кишинев

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

КИШИНЕВ, 20 дек – РИА Новости. Представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов заблокировали во вторник трибуну городского собрания в Кишиневе в знак протеста против закрытия шести телеканалов и объявили о пикете парламента в ближайший четверг, передает корреспондент РИА Новости. В минувшую пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". "Это маразм: Комиссия по чрезвычайным ситуациям в энергетике запретила телеканалы. Совет по телерадиовещанию, надзорный орган, не пошел на этот шаг, так как с его стороны за полгода не было замечаний, предупреждений "о пропаганде". Режим правящей партии ("Действие и солидарность" - ред.) окончательно скатился в диктатуру. В четверг будем пикетировать парламент в защиту свободы слова и мнения", - заявил депутат горсобрания Кишинева от Партии социалистов Александр Одинцов. Участники протестной акции держали плакаты с лозунгами против цензуры и диктатуры. Депутаты отметили, что в результате решения КЧС несколько сотен сотрудников закрытых телеканалов остались без заработка. Манифестанты призвали глав дипмиссий западных стран обратить внимание на нарушение демократических принципов и норм в республике. Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент страны Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины.

https://ria.ru/20221218/moldaviya-1839523166.html

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, молдавия