https://ria.ru/20221220/moldaviya-1839988620.html
Молдавские социалисты заблокировали трибуну горсобрания Кишинева
Молдавские социалисты заблокировали трибуну горсобрания Кишинева - РИА Новости, 20.12.2022
Молдавские социалисты заблокировали трибуну горсобрания Кишинева
Представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов заблокировали во вторник трибуну городского собрания в Кишиневе в знак протеста против закрытия шести... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:09
2022-12-20T14:09
2022-12-20T14:09
в мире
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 20 дек – РИА Новости. Представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов заблокировали во вторник трибуну городского собрания в Кишиневе в знак протеста против закрытия шести телеканалов и объявили о пикете парламента в ближайший четверг, передает корреспондент РИА Новости. В минувшую пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". "Это маразм: Комиссия по чрезвычайным ситуациям в энергетике запретила телеканалы. Совет по телерадиовещанию, надзорный орган, не пошел на этот шаг, так как с его стороны за полгода не было замечаний, предупреждений "о пропаганде". Режим правящей партии ("Действие и солидарность" - ред.) окончательно скатился в диктатуру. В четверг будем пикетировать парламент в защиту свободы слова и мнения", - заявил депутат горсобрания Кишинева от Партии социалистов Александр Одинцов. Участники протестной акции держали плакаты с лозунгами против цензуры и диктатуры. Депутаты отметили, что в результате решения КЧС несколько сотен сотрудников закрытых телеканалов остались без заработка. Манифестанты призвали глав дипмиссий западных стран обратить внимание на нарушение демократических принципов и норм в республике. Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент страны Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины.
https://ria.ru/20221218/moldaviya-1839523166.html
https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
Молдавские социалисты заблокировали трибуну горсобрания Кишинева
Молдавские социалисты заблокировали трибуну горсобрания Кишинева, протестуя против цензуры
КИШИНЕВ, 20 дек – РИА Новости. Представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов заблокировали во вторник трибуну городского собрания в Кишиневе в знак протеста против закрытия шести телеканалов и объявили о пикете парламента в ближайший четверг, передает корреспондент РИА Новости.
В минувшую пятницу власти Молдавии
приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине
, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ
заявил, что Москва
рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
"Это маразм: Комиссия по чрезвычайным ситуациям в энергетике запретила телеканалы. Совет по телерадиовещанию, надзорный орган, не пошел на этот шаг, так как с его стороны за полгода не было замечаний, предупреждений "о пропаганде". Режим правящей партии ("Действие и солидарность" - ред.) окончательно скатился в диктатуру. В четверг будем пикетировать парламент в защиту свободы слова и мнения", - заявил депутат горсобрания Кишинева от Партии социалистов Александр Одинцов.
Участники протестной акции держали плакаты с лозунгами против цензуры и диктатуры. Депутаты отметили, что в результате решения КЧС несколько сотен сотрудников закрытых телеканалов остались без заработка. Манифестанты призвали глав дипмиссий западных стран обратить внимание на нарушение демократических принципов и норм в республике.
Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент страны Игорь Додон
, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины.