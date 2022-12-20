Рейтинг@Mail.ru
Молдавские социалисты заблокировали трибуну горсобрания Кишинева - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/moldaviya-1839988620.html
Молдавские социалисты заблокировали трибуну горсобрания Кишинева
Молдавские социалисты заблокировали трибуну горсобрания Кишинева - РИА Новости, 20.12.2022
Молдавские социалисты заблокировали трибуну горсобрания Кишинева
Представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов заблокировали во вторник трибуну городского собрания в Кишиневе в знак протеста против закрытия шести... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:09
2022-12-20T14:09
в мире
кишинев
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg
КИШИНЕВ, 20 дек – РИА Новости. Представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов заблокировали во вторник трибуну городского собрания в Кишиневе в знак протеста против закрытия шести телеканалов и объявили о пикете парламента в ближайший четверг, передает корреспондент РИА Новости. В минувшую пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". "Это маразм: Комиссия по чрезвычайным ситуациям в энергетике запретила телеканалы. Совет по телерадиовещанию, надзорный орган, не пошел на этот шаг, так как с его стороны за полгода не было замечаний, предупреждений "о пропаганде". Режим правящей партии ("Действие и солидарность" - ред.) окончательно скатился в диктатуру. В четверг будем пикетировать парламент в защиту свободы слова и мнения", - заявил депутат горсобрания Кишинева от Партии социалистов Александр Одинцов. Участники протестной акции держали плакаты с лозунгами против цензуры и диктатуры. Депутаты отметили, что в результате решения КЧС несколько сотен сотрудников закрытых телеканалов остались без заработка. Манифестанты призвали глав дипмиссий западных стран обратить внимание на нарушение демократических принципов и норм в республике. Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент страны Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины.
https://ria.ru/20221218/moldaviya-1839523166.html
https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d24c9919a230ce6a26272390a2535a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
14:09 20.12.2022
 
Молдавские социалисты заблокировали трибуну горсобрания Кишинева

Молдавские социалисты заблокировали трибуну горсобрания Кишинева, протестуя против цензуры

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие в Кишиневе
Прохожие в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 дек – РИА Новости. Представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов заблокировали во вторник трибуну городского собрания в Кишиневе в знак протеста против закрытия шести телеканалов и объявили о пикете парламента в ближайший четверг, передает корреспондент РИА Новости.
В минувшую пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
Сторонники партии PACE проводят акцию протеста против внутренней и внешней политикой действующей власти в Кишиневе, Молдавия. Кадр видео
18 декабря, 13:54
В парламенте Молдавии назвали приостановку вещания каналов заказом извне
"Это маразм: Комиссия по чрезвычайным ситуациям в энергетике запретила телеканалы. Совет по телерадиовещанию, надзорный орган, не пошел на этот шаг, так как с его стороны за полгода не было замечаний, предупреждений "о пропаганде". Режим правящей партии ("Действие и солидарность" - ред.) окончательно скатился в диктатуру. В четверг будем пикетировать парламент в защиту свободы слова и мнения", - заявил депутат горсобрания Кишинева от Партии социалистов Александр Одинцов.
Участники протестной акции держали плакаты с лозунгами против цензуры и диктатуры. Депутаты отметили, что в результате решения КЧС несколько сотен сотрудников закрытых телеканалов остались без заработка. Манифестанты призвали глав дипмиссий западных стран обратить внимание на нарушение демократических принципов и норм в республике.
Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент страны Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
"Нож в спину". Запад предопределил судьбу Молдавии
 
В миреКишиневМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала