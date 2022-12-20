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В Белгородской области многодетные семьи получат жилье - РИА Новости, 20.12.2022
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https://ria.ru/20221220/mnogodetnost-1839962339.html
В Белгородской области многодетные семьи получат жилье
В Белгородской области многодетные семьи получат жилье - РИА Новости, 20.12.2022
В Белгородской области многодетные семьи получат жилье
Жилье для 145 многодетных семей Белгородской области планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года по поручению губернатора Вячеслава Гладкова, сообщила... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:55
2022-12-20T12:55
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 20 дек – РИА Новости. Жилье для 145 многодетных семей Белгородской области планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года по поручению губернатора Вячеслава Гладкова, сообщила пресс-служба правительства региона. "Дома площадью от 70 до 180 квадратных метров предоставят многодетным семьям в 17 муниципалитетах региона. На эти цели выделено более миллиарда рублей. До конца года в Белгородской области планируется ввести в эксплуатацию жильё для 145 многодетных семей", - говорится в сообщении. В каждом доме предусмотрены детские комнаты, спальня, кухня-столовая и гостиная. Ввод новостроек запланирован на декабрь. Программа стартовала по инициативе губернатора Белгородской области. Всего до 2031 года жильём планируется обеспечить 1,4 тысячи многодетных семей. Дома предоставят по договору найма, на каждого члена семьи – по 18 квадратных метров. Для участия в программе необходимо обратиться в муниципальные органы власти по месту жительства.
https://ria.ru/20221219/elka-1839804060.html
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вячеслав гладков, белгородская область
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область
12:55 20.12.2022
 
В Белгородской области многодетные семьи получат жилье

В Белгородской области 145 многодетных семей получат жилье

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛюди во время прогулки с детьми
Люди во время прогулки с детьми - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди во время прогулки с детьми. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 дек – РИА Новости. Жилье для 145 многодетных семей Белгородской области планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года по поручению губернатора Вячеслава Гладкова, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Дома площадью от 70 до 180 квадратных метров предоставят многодетным семьям в 17 муниципалитетах региона. На эти цели выделено более миллиарда рублей. До конца года в Белгородской области планируется ввести в эксплуатацию жильё для 145 многодетных семей", - говорится в сообщении.
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19 декабря, 17:55Белгородская область
В Белгородской области более 3000 детей пригласили на губернаторскую елку
В каждом доме предусмотрены детские комнаты, спальня, кухня-столовая и гостиная. Ввод новостроек запланирован на декабрь.
Программа стартовала по инициативе губернатора Белгородской области. Всего до 2031 года жильём планируется обеспечить 1,4 тысячи многодетных семей.
Дома предоставят по договору найма, на каждого члена семьи – по 18 квадратных метров. Для участия в программе необходимо обратиться в муниципальные органы власти по месту жительства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
15 декабря, 22:01Белгородская область
Гладков открыл два обновленных белгородских дома культуры
 
Белгородская областьВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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