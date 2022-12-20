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Минэкономразвития разработает дорожную карту для туризма - РИА Новости, 20.12.2022
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Туризм
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Минэкономразвития разработает дорожную карту для туризма
Минэкономразвития разработает дорожную карту для туризма - РИА Новости, 20.12.2022
Минэкономразвития разработает дорожную карту для туризма
Министерство экономического развития России в рамках механизма "Трансформация делового климата" планирует разработать "дорожную карту" для туристической... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:39
2022-12-20T18:39
туризм
туризм
максим решетников
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министерство экономического развития России в рамках механизма "Трансформация делового климата" планирует разработать "дорожную карту" для туристической отрасли, сообщил глава ведомства Максим Решетников. Он напомнил, что предложения бизнеса аккумулируются в экспертных группах, после чего при участии отраслевых ведомств предлагаются нормативные решения. На сегодняшний день в рамках механизма действует шесть дорожных карт: "Интеллектуальная собственность", "Корпоративное управление", "Экспорт товаров и услуг", "Новые виды предпринимательства", "Реинжиниринг правил промышленного строительства" и "Градостроительная деятельность". "Работу по "дорожным картам" продолжаем. Механизм "Трансформация делового климата" будет расширяться и дальше. С его помощью помогаем компаниям быстро адаптироваться к актуальным вызовам, – сказал Решетников. – Знаю, у бизнеса уже есть новые предложения по обновлению действующих карт, готовы рассматривать".Во вторник при участии представителей правительства и бизнеса, а также деловых объединений прошло совещание по подведению итогов реализации механизма "Трансформация делового климата". Он направлен на улучшение условий работы компаний. В середине октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития назначен заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
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туризм, максим решетников, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Туризм, Туризм, Максим Решетников, Михаил Мишустин, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм
18:39 20.12.2022
 
Минэкономразвития разработает дорожную карту для туризма

МЭР хочет включить дорожную карту по туризму в механизм "Трансформация делового климата"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министерство экономического развития России в рамках механизма "Трансформация делового климата" планирует разработать "дорожную карту" для туристической отрасли, сообщил глава ведомства Максим Решетников.
Он напомнил, что предложения бизнеса аккумулируются в экспертных группах, после чего при участии отраслевых ведомств предлагаются нормативные решения. На сегодняшний день в рамках механизма действует шесть дорожных карт: "Интеллектуальная собственность", "Корпоративное управление", "Экспорт товаров и услуг", "Новые виды предпринимательства", "Реинжиниринг правил промышленного строительства" и "Градостроительная деятельность".
"Работу по "дорожным картам" продолжаем. Механизм "Трансформация делового климата" будет расширяться и дальше. С его помощью помогаем компаниям быстро адаптироваться к актуальным вызовам, – сказал Решетников. – Знаю, у бизнеса уже есть новые предложения по обновлению действующих карт, готовы рассматривать".
Во вторник при участии представителей правительства и бизнеса, а также деловых объединений прошло совещание по подведению итогов реализации механизма "Трансформация делового климата". Он направлен на улучшение условий работы компаний.
В середине октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития назначен заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
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ТуризмТуризмМаксим РешетниковМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Новости - Туризм
 
 
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