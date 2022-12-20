https://ria.ru/20221220/minekonomrazvitiya-1840020215.html

Минэкономразвития разработает дорожную карту для туризма

Минэкономразвития разработает дорожную карту для туризма - РИА Новости, 20.12.2022

Минэкономразвития разработает дорожную карту для туризма

Министерство экономического развития России в рамках механизма "Трансформация делового климата" планирует разработать "дорожную карту" для туристической... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:39

2022-12-20T18:39

2022-12-20T18:39

туризм

туризм

максим решетников

михаил мишустин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министерство экономического развития России в рамках механизма "Трансформация делового климата" планирует разработать "дорожную карту" для туристической отрасли, сообщил глава ведомства Максим Решетников. Он напомнил, что предложения бизнеса аккумулируются в экспертных группах, после чего при участии отраслевых ведомств предлагаются нормативные решения. На сегодняшний день в рамках механизма действует шесть дорожных карт: "Интеллектуальная собственность", "Корпоративное управление", "Экспорт товаров и услуг", "Новые виды предпринимательства", "Реинжиниринг правил промышленного строительства" и "Градостроительная деятельность". "Работу по "дорожным картам" продолжаем. Механизм "Трансформация делового климата" будет расширяться и дальше. С его помощью помогаем компаниям быстро адаптироваться к актуальным вызовам, – сказал Решетников. – Знаю, у бизнеса уже есть новые предложения по обновлению действующих карт, готовы рассматривать".Во вторник при участии представителей правительства и бизнеса, а также деловых объединений прошло совещание по подведению итогов реализации механизма "Трансформация делового климата". Он направлен на улучшение условий работы компаний. В середине октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития назначен заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

https://ria.ru/20221213/doguzova-1838327859.html

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Лана Баева

туризм, максим решетников, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм