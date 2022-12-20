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Движение на серой ветке метро Москвы ввели в график - РИА Новости, 20.12.2022
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Движение на серой ветке метро Москвы ввели в график
Движение на серой ветке метро Москвы ввели в график - РИА Новости, 20.12.2022
Движение на серой ветке метро Москвы ввели в график
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы вводится в график после временного увеличения интервалов из-за человека на путях, сообщили в... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:54
2022-12-20T17:54
москва
общество
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы вводится в график после временного увеличения интервалов из-за человека на путях, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. "Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график", - говорится в сообщении.
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москва, общество, департамент транспорта г. москвы
Москва, Общество, Департамент транспорта г. Москвы
17:54 20.12.2022
 
Движение на серой ветке метро Москвы ввели в график

Движение на серой ветке метро Москвы ввели в график после временного увеличения интервалов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПассажир в вагоне поезда московского метрополитена
Пассажир в вагоне поезда московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажир в вагоне поезда московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы вводится в график после временного увеличения интервалов из-за человека на путях, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Ранее на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях.
"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график", - говорится в сообщении.
Пассажиры идут по переходу станции метро Боровицкая - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 17:37
В Москве увеличили интервалы движения на серой ветке метро
 
МоскваОбществоДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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