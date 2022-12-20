https://ria.ru/20221220/metro-1840074126.html
Движение на серой ветке метро Москвы ввели в график
Движение на серой ветке метро Москвы ввели в график - РИА Новости, 20.12.2022
Движение на серой ветке метро Москвы ввели в график
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы вводится в график после временного увеличения интервалов из-за человека на путях, сообщили в... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:54
2022-12-20T17:54
2022-12-20T17:54
москва
общество
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы вводится в график после временного увеличения интервалов из-за человека на путях, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. "Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221220/metro-1840069808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, департамент транспорта г. москвы
Москва, Общество, Департамент транспорта г. Москвы
Движение на серой ветке метро Москвы ввели в график
Движение на серой ветке метро Москвы ввели в график после временного увеличения интервалов