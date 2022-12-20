https://ria.ru/20221220/metro-1840074126.html

Движение на серой ветке метро Москвы ввели в график

Движение на серой ветке метро Москвы ввели в график - РИА Новости, 20.12.2022

Движение на серой ветке метро Москвы ввели в график

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы вводится в график после временного увеличения интервалов из-за человека на путях, сообщили в... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:54

2022-12-20T17:54

2022-12-20T17:54

москва

общество

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы вводится в график после временного увеличения интервалов из-за человека на путях, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. "Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221220/metro-1840069808.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, департамент транспорта г. москвы