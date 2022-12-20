14:32 20.12.2022 (обновлено: 15:48 20.12.2022)
Пушилин рассказал о стойкости жителей ДНР
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что горд руководить регионом с такими стойкими людьми
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, выступает на церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным государственных наград. 20 декабря 2022
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, выступает на церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным государственных наград. 20 декабря 2022
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что горд руководить регионом со стойкими людьми, пережившими непростые восемь лет.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград во вторник наградил Пушилина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов.
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Пушилин поблагодарил президента за высокую награду.
"Это награда каждого жителя Донецкой Народной Республики - врача, учителя, военнослужащего, сотрудника МЧС, коммунальщика, всех тех, кто за эти восемь лет остался собой, остался верным себе", - сказал он на церемонии.
Врио главы ДНР рассказал, что за восемь лет были непростые моменты, когда были слышны разные заявления и даже издевки - "да вас не ждут" - причем и от своих, и от чужих.
"Я горд, для меня честь руководить регионом с такими стойкими людьми. И сейчас непросто, но мы сейчас не сами, поэтому со всем справимся. Мы вместе с Россией победим", - заключил он.
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