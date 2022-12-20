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Пушилин рассказал о стойкости жителей ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/lyudi-1839995484.html
Пушилин рассказал о стойкости жителей ДНР
Пушилин рассказал о стойкости жителей ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
Пушилин рассказал о стойкости жителей ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что горд руководить регионом со стойкими людьми, пережившими непростые восемь лет. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:32
2022-12-20T15:48
специальная военная операция на украине
общество
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что горд руководить регионом со стойкими людьми, пережившими непростые восемь лет. Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград во вторник наградил Пушилина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов. Пушилин поблагодарил президента за высокую награду. "Это награда каждого жителя Донецкой Народной Республики - врача, учителя, военнослужащего, сотрудника МЧС, коммунальщика, всех тех, кто за эти восемь лет остался собой, остался верным себе", - сказал он на церемонии. Врио главы ДНР рассказал, что за восемь лет были непростые моменты, когда были слышны разные заявления и даже издевки - "да вас не ждут" - причем и от своих, и от чужих. "Я горд, для меня честь руководить регионом с такими стойкими людьми. И сейчас непросто, но мы сейчас не сами, поэтому со всем справимся. Мы вместе с Россией победим", - заключил он.
https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html
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общество, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Денис Пушилин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:32 20.12.2022 (обновлено: 15:48 20.12.2022)
 
Пушилин рассказал о стойкости жителей ДНР

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что горд руководить регионом с такими стойкими людьми

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, выступает на церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным государственных наград. 20 декабря 2022
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, награжденный орденом За заслуги перед Отечеством I степени, выступает на церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным государственных наград. 20 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, выступает на церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным государственных наград. 20 декабря 2022
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что горд руководить регионом со стойкими людьми, пережившими непростые восемь лет.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград во вторник наградил Пушилина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов.
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Пушилин поблагодарил президента за высокую награду.
"Это награда каждого жителя Донецкой Народной Республики - врача, учителя, военнослужащего, сотрудника МЧС, коммунальщика, всех тех, кто за эти восемь лет остался собой, остался верным себе", - сказал он на церемонии.
Врио главы ДНР рассказал, что за восемь лет были непростые моменты, когда были слышны разные заявления и даже издевки - "да вас не ждут" - причем и от своих, и от чужих.
"Я горд, для меня честь руководить регионом с такими стойкими людьми. И сейчас непросто, но мы сейчас не сами, поэтому со всем справимся. Мы вместе с Россией победим", - заключил он.
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14 апреля, 15:06Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Основные эпизоды войны в Донбассе за восемь летРовно восемь лет назад началась война в Донбассе — 14 апреля 2014 года Киев начал АТО. Самые ожесточенные сражения пришлись на 2014–2015 годы, затем конфликт из острой фазы перешел в позиционную войну. Все это время в Донецкой и Луганской областях гибли люди — военные и мирные, взрослые и дети. Эта война унесла жизни более 13 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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