https://ria.ru/20221220/lyudi-1839995484.html

Пушилин рассказал о стойкости жителей ДНР

Пушилин рассказал о стойкости жителей ДНР - РИА Новости, 20.12.2022

Пушилин рассказал о стойкости жителей ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что горд руководить регионом со стойкими людьми, пережившими непростые восемь лет. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:32

2022-12-20T14:32

2022-12-20T15:48

специальная военная операция на украине

общество

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что горд руководить регионом со стойкими людьми, пережившими непростые восемь лет. Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград во вторник наградил Пушилина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов. Пушилин поблагодарил президента за высокую награду. "Это награда каждого жителя Донецкой Народной Республики - врача, учителя, военнослужащего, сотрудника МЧС, коммунальщика, всех тех, кто за эти восемь лет остался собой, остался верным себе", - сказал он на церемонии. Врио главы ДНР рассказал, что за восемь лет были непростые моменты, когда были слышны разные заявления и даже издевки - "да вас не ждут" - причем и от своих, и от чужих. "Я горд, для меня честь руководить регионом с такими стойкими людьми. И сейчас непросто, но мы сейчас не сами, поэтому со всем справимся. Мы вместе с Россией победим", - заключил он.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

https://ria.ru/20220414/voyna-1783525675.html

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общество, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)