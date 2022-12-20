https://ria.ru/20221220/lukashenko-1839892542.html

Лукашенко поблагодарил КГБ за противодействие "разрушению" страны

Лукашенко поблагодарил КГБ за противодействие "разрушению" страны - РИА Новости, 20.12.2022

Лукашенко поблагодарил КГБ за противодействие "разрушению" страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников Комитета государственной безопасности за самоотверженную работу по противодействию "новейшим и РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T07:33

2022-12-20T07:33

2022-12-20T07:33

александр лукашенко

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg

МИНСК, 20 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников Комитета государственной безопасности за самоотверженную работу по противодействию "новейшим и изощренным технологиям разрушения государства". Белорусский лидер поздравил коллектив КГБ Белоруссии с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов государственной безопасности. "Благодарю за сложную, напряженную и порой опасную работу всех, кто смело, самоотверженно и максимально эффективно реагирует на вызовы времени, противодействуя новейшим и изощренным технологиям разрушения государств", - отметил Лукашенко в поздравлении, текст которого опубликовала пресс-служба президента. Глава белорусского государство поблагодарил тех, "кто не дрогнул в сложные времена, сохранил верность принципам и традициям спецслужбы, встав на защиту национальных интересов Беларуси". "Ваша жизнь навсегда связана с судьбой Отечества. Ваш долг - служить Родине, продолжая славные традиции легендарного ведомства, стоящего на страже мира и безопасности народа Беларуси. Убежден, решая поставленные задачи, сотрудники органов государственной безопасности и впредь будут действовать решительно, безупречно и результативно, обеспечивая безопасную и спокойную жизнь наших граждан и гостей Беларуси", - отметил Лукашенко в поздравлении.

https://radiosputnik.ria.ru/20221020/shpion-1825398293.html

https://ria.ru/20221018/belorussiya-1824925244.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр лукашенко, белоруссия