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Лукашенко поблагодарил КГБ за противодействие "разрушению" страны - РИА Новости, 20.12.2022
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Лукашенко поблагодарил КГБ за противодействие "разрушению" страны
Лукашенко поблагодарил КГБ за противодействие "разрушению" страны - РИА Новости, 20.12.2022
Лукашенко поблагодарил КГБ за противодействие "разрушению" страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников Комитета государственной безопасности за самоотверженную работу по противодействию "новейшим и РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T07:33
2022-12-20T07:33
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 20 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников Комитета государственной безопасности за самоотверженную работу по противодействию "новейшим и изощренным технологиям разрушения государства". Белорусский лидер поздравил коллектив КГБ Белоруссии с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов государственной безопасности. "Благодарю за сложную, напряженную и порой опасную работу всех, кто смело, самоотверженно и максимально эффективно реагирует на вызовы времени, противодействуя новейшим и изощренным технологиям разрушения государств", - отметил Лукашенко в поздравлении, текст которого опубликовала пресс-служба президента. Глава белорусского государство поблагодарил тех, "кто не дрогнул в сложные времена, сохранил верность принципам и традициям спецслужбы, встав на защиту национальных интересов Беларуси". "Ваша жизнь навсегда связана с судьбой Отечества. Ваш долг - служить Родине, продолжая славные традиции легендарного ведомства, стоящего на страже мира и безопасности народа Беларуси. Убежден, решая поставленные задачи, сотрудники органов государственной безопасности и впредь будут действовать решительно, безупречно и результативно, обеспечивая безопасную и спокойную жизнь наших граждан и гостей Беларуси", - отметил Лукашенко в поздравлении.
https://radiosputnik.ria.ru/20221020/shpion-1825398293.html
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александр лукашенко, белоруссия
Александр Лукашенко, Белоруссия
07:33 20.12.2022
 
Лукашенко поблагодарил КГБ за противодействие "разрушению" страны

Лукашенко поблагодарил КГБ за противодействие "изощренным технологиям разрушения" страны

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 20 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников Комитета государственной безопасности за самоотверженную работу по противодействию "новейшим и изощренным технологиям разрушения государства".
Белорусский лидер поздравил коллектив КГБ Белоруссии с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов государственной безопасности.
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"Благодарю за сложную, напряженную и порой опасную работу всех, кто смело, самоотверженно и максимально эффективно реагирует на вызовы времени, противодействуя новейшим и изощренным технологиям разрушения государств", - отметил Лукашенко в поздравлении, текст которого опубликовала пресс-служба президента.
Глава белорусского государство поблагодарил тех, "кто не дрогнул в сложные времена, сохранил верность принципам и традициям спецслужбы, встав на защиту национальных интересов Беларуси".
"Ваша жизнь навсегда связана с судьбой Отечества. Ваш долг - служить Родине, продолжая славные традиции легендарного ведомства, стоящего на страже мира и безопасности народа Беларуси. Убежден, решая поставленные задачи, сотрудники органов государственной безопасности и впредь будут действовать решительно, безупречно и результативно, обеспечивая безопасную и спокойную жизнь наших граждан и гостей Беларуси", - отметил Лукашенко в поздравлении.
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