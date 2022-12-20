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Пасечник поблагодарил Путина и жителей России за помощь ЛНР - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/lnr-1839991211.html
Пасечник поблагодарил Путина и жителей России за помощь ЛНР
Пасечник поблагодарил Путина и жителей России за помощь ЛНР - РИА Новости, 20.12.2022
Пасечник поблагодарил Путина и жителей России за помощь ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина и всех жителей России за помощь республике, без которой было бы "невозможно выжить". РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:18
2022-12-20T14:19
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина и всех жителей России за помощь республике, без которой было бы "невозможно выжить". Глава государства на церемонии вручения государственных наград во вторник наградил Пасечника орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов. Пасечник поблагодарил президента за высокую награду. "Мы в 2014 году все вместе, всей республикой приняли решение не соглашаться с той политикой националистической Украины, решили отстоять свою землю, решили отстоять свою историю, решили отстоять нашу возможность остаться братьями с народом России", - сказал врио главы республики на церемонии. Он добавил, что считает свой орден наградой каждого жителя ЛНР. "Огромные слова благодарности лично вам, всему российскому народу, всем жителям России за помощь, без который мы, конечно, не состоялись бы как республика и нам было бы практически невозможно выжить. Хочу вас заверить, что мы не подведем", - заключил Пасечник.
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леонид пасечник, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Украина
14:18 20.12.2022 (обновлено: 14:19 20.12.2022)
 
Пасечник поблагодарил Путина и жителей России за помощь ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник поблагодарил Путина и жителей России за помощь республике

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на хуторе Ленина в Ростовской области
Пункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на хуторе Ленина в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на хуторе Ленина в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина и всех жителей России за помощь республике, без которой было бы "невозможно выжить".
Глава государства на церемонии вручения государственных наград во вторник наградил Пасечника орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов.
Пасечник поблагодарил президента за высокую награду.
"Мы в 2014 году все вместе, всей республикой приняли решение не соглашаться с той политикой националистической Украины, решили отстоять свою землю, решили отстоять свою историю, решили отстоять нашу возможность остаться братьями с народом России", - сказал врио главы республики на церемонии.
Он добавил, что считает свой орден наградой каждого жителя ЛНР.
"Огромные слова благодарности лично вам, всему российскому народу, всем жителям России за помощь, без который мы, конечно, не состоялись бы как республика и нам было бы практически невозможно выжить. Хочу вас заверить, что мы не подведем", - заключил Пасечник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛеонид ПасечникВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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