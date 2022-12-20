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Пасечник поблагодарил Путина и жителей России за помощь ЛНР

Пасечник поблагодарил Путина и жителей России за помощь ЛНР - РИА Новости, 20.12.2022

Пасечник поблагодарил Путина и жителей России за помощь ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина и всех жителей России за помощь республике, без которой было бы "невозможно выжить". РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:18

2022-12-20T14:18

2022-12-20T14:19

специальная военная операция на украине

леонид пасечник

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина и всех жителей России за помощь республике, без которой было бы "невозможно выжить". Глава государства на церемонии вручения государственных наград во вторник наградил Пасечника орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов. Пасечник поблагодарил президента за высокую награду. "Мы в 2014 году все вместе, всей республикой приняли решение не соглашаться с той политикой националистической Украины, решили отстоять свою землю, решили отстоять свою историю, решили отстоять нашу возможность остаться братьями с народом России", - сказал врио главы республики на церемонии. Он добавил, что считает свой орден наградой каждого жителя ЛНР. "Огромные слова благодарности лично вам, всему российскому народу, всем жителям России за помощь, без который мы, конечно, не состоялись бы как республика и нам было бы практически невозможно выжить. Хочу вас заверить, что мы не подведем", - заключил Пасечник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

леонид пасечник, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина