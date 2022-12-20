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На курортах юга России открывается горнолыжный сезон - РИА Новости, 20.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221220/kurorty-1840044717.html
На курортах юга России открывается горнолыжный сезон
На курортах юга России открывается горнолыжный сезон - РИА Новости, 20.12.2022
На курортах юга России открывается горнолыжный сезон
Сразу несколько горнолыжных курортов объявили об открытии сезона на этой неделе, в частности, это "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Эльбрус". РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:36
2022-12-20T17:36
туризм
туризм
дед мороз
роза хутор
кавказ
красная поляна
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сразу несколько горнолыжных курортов объявили об открытии сезона на этой неделе, в частности, это "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Эльбрус".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе курорте "Красная Поляна", 23 декабря трассы горной долины Цирк-2 открывают сезон катания. На высоте более 2000 метров будут доступны склоны среднего и продвинутого уровней, а на Поляне 2200 откроется бугельный подъемник зеленой трассы для обучающихся "Первый снег".Весь день в зоне катания будут проводиться любительские соревнования, семейные конкурсы и играть музыка, а в фастфуд-кафе "Еда в горах" предложат напитки и горячие закуски во время перерыва. После катаний курорт собирает всех на вечеринку в обновлённом рестобаре Après Ski.На "Розе Хутор" открытие горнолыжного сезона также намечено на 23 декабря. Но празднуют там уже сегодня. В программе – мастер-классы, новогоднее кино, дегустации. В пятницу пройдет КРОЛИК PARTY: вечеринка на высоте 1100 в Горной Олимпийской деревне. 24 декабря состоится торжественное открытие трасс.Как сообщает Кавказ.РФ, официальная церемония открытия горнолыжного сезона на курорте "Эльбрус" пройдет 24 декабря. "Кроме катания на трассах, гостей ждут огненное шоу, выступления мастеров танца и вокала, интерактивные развлечения и викторины", – говорится в пресс-релизе. Кроме того, на мероприятии будет представлен официальный талисман курорта – лиса Муха."Главные праздничные события развернутся на обновленной центральной площади поляны Азау. А до 27 декабря включительно на курорте можно отправить письмо Деду Морозу, опустив его в самый высокогорный почтовый ящик страны, который расположен на станции Гарабаши", – отмечает пресс-служба.Правда, сезон катания на горных лыжах на курорте "Эльбрус" открылся еще 19 ноября, с этого дня работает самая высокая из функционирующих на горе трасс Гарабаши – Мир.
https://ria.ru/20221125/kurorty-1833960956.html
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туризм, дед мороз, роза хутор, кавказ, красная поляна, новости - туризм, туристы, эльбрус, куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные, сноуборд
Туризм, Туризм, Дед Мороз, Роза Хутор, Кавказ, Красная Поляна, Новости - Туризм, туристы, Эльбрус, куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные, Сноуборд
17:36 20.12.2022
 
На курортах юга России открывается горнолыжный сезон

Сразу несколько горнолыжных курортов, расположенных на юге России, открывают сезон

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкТуристы на горном курорте "Роза Хутор"
Туристы на горном курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сразу несколько горнолыжных курортов объявили об открытии сезона на этой неделе, в частности, это "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Эльбрус".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе курорте "Красная Поляна", 23 декабря трассы горной долины Цирк-2 открывают сезон катания. На высоте более 2000 метров будут доступны склоны среднего и продвинутого уровней, а на Поляне 2200 откроется бугельный подъемник зеленой трассы для обучающихся "Первый снег".
Весь день в зоне катания будут проводиться любительские соревнования, семейные конкурсы и играть музыка, а в фастфуд-кафе "Еда в горах" предложат напитки и горячие закуски во время перерыва. После катаний курорт собирает всех на вечеринку в обновлённом рестобаре Après Ski.
На "Розе Хутор" открытие горнолыжного сезона также намечено на 23 декабря. Но празднуют там уже сегодня. В программе – мастер-классы, новогоднее кино, дегустации. В пятницу пройдет КРОЛИК PARTY: вечеринка на высоте 1100 в Горной Олимпийской деревне. 24 декабря состоится торжественное открытие трасс.
Как сообщает Кавказ.РФ, официальная церемония открытия горнолыжного сезона на курорте "Эльбрус" пройдет 24 декабря. "Кроме катания на трассах, гостей ждут огненное шоу, выступления мастеров танца и вокала, интерактивные развлечения и викторины", – говорится в пресс-релизе. Кроме того, на мероприятии будет представлен официальный талисман курорта – лиса Муха.

"Главные праздничные события развернутся на обновленной центральной площади поляны Азау. А до 27 декабря включительно на курорте можно отправить письмо Деду Морозу, опустив его в самый высокогорный почтовый ящик страны, который расположен на станции Гарабаши", – отмечает пресс-служба.
Правда, сезон катания на горных лыжах на курорте "Эльбрус" открылся еще 19 ноября, с этого дня работает самая высокая из функционирующих на горе трасс Гарабаши – Мир.
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