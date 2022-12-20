https://ria.ru/20221220/krizis-1840008332.html

СМИ: потолок цен на газ в Европе грозит усилением энергетического кризиса

СМИ: потолок цен на газ в Европе грозит усилением энергетического кризиса - РИА Новости, 20.12.2022

СМИ: потолок цен на газ в Европе грозит усилением энергетического кризиса

Потолок цен на газ грозит Европе усилением энергетического кризиса, регион может стать уязвимым перед недостатком поставок, в чем может сыграть роль и спрос на... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:05

2022-12-20T15:05

2022-12-20T15:05

экономика

азия

китай

европа

санкции в отношении россии

цены на нефть

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Потолок цен на газ грозит Европе усилением энергетического кризиса, регион может стать уязвимым перед недостатком поставок, в чем может сыграть роль и спрос на "голубое топливо" со стороны Азии, пишет агентство Блумберг. Министры энергетики стран Евросоюза в понедельник договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля. "Действия Европы по ограничению цен на природный газ грозят ограничением поставок в регион и усилением энергетического кризиса", - пишет агентство. Блумберг добавляет, что хоть ограничение цен может и помочь предотвратить резкие колебания стоимости "голубого топлива", эта мера может сделать регион уязвимым перед недостатком поставок и усилением конкуренции со стороны Азии. Также, указывает агентство, представители отрасли предупреждают, что грузы СПГ будут направляться в Азию, если цены там будут выше, чем предельные цены в Европе, особенно в тот момент, когда спрос в Китае усилится после ослабления коронавирусных ограничений. Также Блумберг отмечает, что импортеры СПГ в Европе и Азии конкурируют за поставки от одних и тех же экспортеров, таких как США и Катар. А одним из преимуществ введения потолка цен является то, что он может снизить вероятность возникновения беспорядочных тендерных войн и скачков цен при спотовых поставках между двумя регионами. Азиатские цены на СПГ внимательно следят за динамикой цен в Европе, причем за последний год эти два рынка стали тесно связаны, поскольку импортеры боролись за свободные поставки, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221220/gaz-1839992906.html

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839304323.html

азия

китай

европа

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экономика, азия, китай, европа, санкции в отношении россии, цены на нефть