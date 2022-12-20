https://ria.ru/20221220/kosmos-1840073228.html

США предложили вернуть российских космонавтов на Землю на своем корабле

США предложили вернуть российских космонавтов на Землю на своем корабле - РИА Новости, 20.12.2022

США предложили вернуть российских космонавтов на Землю на своем корабле

Американские партнеры по Международной космической станции предложили вернуть экипаж "Союза МС-22" с неисправной системой охлаждения на своем корабле, но этого... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:53

2022-12-20T17:53

2022-12-20T17:53

космос - риа наука

сша

роскосмос

наса

международная космическая станция (мкс)

юрий борисов (роскосмос)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2aa080a21560a7442eb6ae8246d67a69.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Американские партнеры по Международной космической станции предложили вернуть экипаж "Союза МС-22" с неисправной системой охлаждения на своем корабле, но этого не потребуется, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Они предлагают различные варианты помощи, вплоть до того, чтобы на своих кораблях спустить наших космонавтов. Но в этом сегодня нет никакой необходимости", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита. Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Инцидент не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет, отмечали в "Роскосмосе". Члены экипажа корабля и станции продолжают штатно работать. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС. Как ранее сообщил Борисов, резервный "Союз МС-23" будет готов к полету к 19 февраля. Однако руководитель госкорпорации все же выразил надежду, что такие меры не понадобятся, и полет будет завершен штатно. Сейчас на станции работают три российских космонавта: Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Прокопьев с Петелиным прибыли на "Союзе МС-22" с астронавтом США Фрэнком Рубио, Кикина прилетела на американском Crew Dragon.

https://ria.ru/20221215/mks-1838782967.html

https://ria.ru/20221216/kosmonavty-1839157075.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, сша, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), юрий борисов (роскосмос)