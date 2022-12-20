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США предложили вернуть российских космонавтов на Землю на своем корабле - РИА Новости, 20.12.2022
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США предложили вернуть российских космонавтов на Землю на своем корабле
США предложили вернуть российских космонавтов на Землю на своем корабле - РИА Новости, 20.12.2022
США предложили вернуть российских космонавтов на Землю на своем корабле
Американские партнеры по Международной космической станции предложили вернуть экипаж "Союза МС-22" с неисправной системой охлаждения на своем корабле, но этого... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:53
2022-12-20T17:53
космос - риа наука
сша
роскосмос
наса
международная космическая станция (мкс)
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Американские партнеры по Международной космической станции предложили вернуть экипаж "Союза МС-22" с неисправной системой охлаждения на своем корабле, но этого не потребуется, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Они предлагают различные варианты помощи, вплоть до того, чтобы на своих кораблях спустить наших космонавтов. Но в этом сегодня нет никакой необходимости", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита. Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Инцидент не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет, отмечали в "Роскосмосе". Члены экипажа корабля и станции продолжают штатно работать. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС. Как ранее сообщил Борисов, резервный "Союз МС-23" будет готов к полету к 19 февраля. Однако руководитель госкорпорации все же выразил надежду, что такие меры не понадобятся, и полет будет завершен штатно. Сейчас на станции работают три российских космонавта: Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Прокопьев с Петелиным прибыли на "Союзе МС-22" с астронавтом США Фрэнком Рубио, Кикина прилетела на американском Crew Dragon.
https://ria.ru/20221215/mks-1838782967.html
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космос - риа наука, сша, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), юрий борисов (роскосмос)
Космос - РИА Наука, США, Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС), Юрий Борисов (Роскосмос)
17:53 20.12.2022
 
США предложили вернуть российских космонавтов на Землю на своем корабле

Глава "Роскосмоса" Борисов: США предложили вернуть экипаж "Союза МС-22" на своем корабле

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© NASA / Roscosmos
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Американские партнеры по Международной космической станции предложили вернуть экипаж "Союза МС-22" с неисправной системой охлаждения на своем корабле, но этого не потребуется, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Они предлагают различные варианты помощи, вплоть до того, чтобы на своих кораблях спустить наших космонавтов. Но в этом сегодня нет никакой необходимости", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 09:43
Нештатные ситуации на МКС в 2020-2022 годах
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.
Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи.
Инцидент не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет, отмечали в "Роскосмосе". Члены экипажа корабля и станции продолжают штатно работать. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС.
Как ранее сообщил Борисов, резервный "Союз МС-23" будет готов к полету к 19 февраля. Однако руководитель госкорпорации все же выразил надежду, что такие меры не понадобятся, и полет будет завершен штатно.
Сейчас на станции работают три российских космонавта: Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Прокопьев с Петелиным прибыли на "Союзе МС-22" с астронавтом США Фрэнком Рубио, Кикина прилетела на американском Crew Dragon.
Космонавт Роскосмоса во время выхода в открытый космос
16 декабря, 14:08Наука
Российские космонавты не выйдут в открытый космос до конца года
 
Космос - РИА НаукаСШАРоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Юрий Борисов (Роскосмос)
 
 
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