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Госдума приняла закон, обязующий уведомлять о склонении к коррупции - РИА Новости, 20.12.2022
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Госдума приняла закон, обязующий уведомлять о склонении к коррупции
Госдума приняла закон, обязующий уведомлять о склонении к коррупции - РИА Новости, 20.12.2022
Госдума приняла закон, обязующий уведомлять о склонении к коррупции
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым предлагается обязать лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, уведомлять органы... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:20
2022-12-20T15:20
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым предлагается обязать лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, уведомлять органы прокуратуры или другие уполномоченные органы о случаях склонения к коррупции. "Законопроектом предлагается распространить на лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, обязанность уведомлять органы прокуратуры или иные государственные органы, уполномоченные в соответствии с законом на проведение проверок по таким обращениям, обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
15:20 20.12.2022
 
Госдума приняла закон, обязующий уведомлять о склонении к коррупции

Госдума приняла закон об обязанности чиновников уведомлять о склонении к коррупции

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым предлагается обязать лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, уведомлять органы прокуратуры или другие уполномоченные органы о случаях склонения к коррупции.
"Законопроектом предлагается распространить на лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, обязанность уведомлять органы прокуратуры или иные государственные органы, уполномоченные в соответствии с законом на проведение проверок по таким обращениям, обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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В России в 2022 году 1400 правоохранителей ответили в суде за коррупцию
 
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