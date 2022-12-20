https://ria.ru/20221220/korruptsiya-1840014664.html

Госдума приняла закон, обязующий уведомлять о склонении к коррупции

Госдума приняла закон, обязующий уведомлять о склонении к коррупции - РИА Новости, 20.12.2022

Госдума приняла закон, обязующий уведомлять о склонении к коррупции

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым предлагается обязать лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, уведомлять органы... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:20

2022-12-20T15:20

2022-12-20T15:20

общество

россия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым предлагается обязать лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, уведомлять органы прокуратуры или другие уполномоченные органы о случаях склонения к коррупции. "Законопроектом предлагается распространить на лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, обязанность уведомлять органы прокуратуры или иные государственные органы, уполномоченные в соответствии с законом на проведение проверок по таким обращениям, обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения", — сообщается в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837112111.html

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общество, россия, госдума рф